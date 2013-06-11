《热点透视》安倍经济学指数显示日央行刺激政策未能让消费者安心打开钱包

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 郑茵

路透新加坡6月10日 - 日本央行也许已让全球投资者大感震惊，但日本消费者仍不为所动。

日本央行在4月4日积极承诺扩大货币供应，帮助推动热点透视安倍经济学指数在4月录得连续第五个月升幅。该指数4月升至94.69，3月修正后为94.39。

欲查看该指数走势，请点选(link.reuters.com/tuf78t)

然而，消费者却大多待在家中。作为安倍经济学指数10个分项指数之一的实质劳工家庭支出，经季节调整后较前月下降6%。

就在日本央行大张旗鼓采取货币刺激举措之际，该指数却下滑，突显出首相安倍晋三所面临的挑战：除非企业提高薪资，且各家庭将新增收入用于增加购买，否则新印出来的钞票或许并不能终结日本的通缩痼疾。

无疑，安倍经济学政策仍然处在初期阶段。在6月9日的一次采访中，安倍首相暗示，他将在秋季针对资本支出推出“激动人心的”税收优惠政策。这将有助于企业增加投资并新招员工，考虑到明年4月日本消费税率将由5%调高至8%，日本的消费型经济若要保持增长，这些就是必需的。

资产市场亦让人担忧。公债收益率自4月初以来的飙升也许不会让安倍政府的举债成本上升多少，但债市这样大的波动性让人愈发担心这日本金融机构以公允价值计算资产价值时将蒙受损失，借贷利率也将升高。

日本股市从11月中旬到5月底已经上涨了77%，近期日股遭遇抛售，看起来更像是上升过程中的停顿，而非表明投资者从根本上背弃了安倍经济学。尽管如此，日本消费者要想将增值的财富消费一部分出去，股市不断攀升是至关重要的。

家庭若是不能打开钱包准备消费，则安倍经济学政策难免遭遇严峻阻力。(完)

(译文审校 张明钧)

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