日本获得印度高铁项目 两国加强国防合作

路透新德里12月12日（记者 Nidhi Verma） - 日本首相安倍晋三访问印度期间，两国宣布日本将向印度首个高速铁路项目提供120亿美元的优惠贷款。安倍此访还加强了日印国防关系，两国并计划在民用核能方面进行合作。

日本获得孟买到艾哈迈达巴德之间的高铁项目，在印度高铁市场领先中国一步，而中国也正在为印度其他高铁项目进行可行性研究。

“这家企业将启动印度铁路的一场革命，让印度加速迈向未来。它将成为印度经济转型的发动机，”印度总理莫迪发表演讲时称。

印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）在新闻发布会上表示，日本提供了“非常优惠的贷款”，利率0.1%，期限50年，延缓偿付期15年。

印度将使用120亿美元的出口信贷购买日本高铁系统。

根据周六公布的国防协议，两国将共享技术、装备和军事信息，但期待已久的价值约11亿美元的日本对印度飞机销售并未包括在内。

日印两国同意致力于在民用核能技术方面进行合作，但没有签署协议，因还存在技术和法律方面的明显分歧。（完）