日本获得印度高铁项目 两国加强国防合作

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里12月12日（记者 Nidhi Verma） - 日本首相安倍晋三访问印度期间，两国宣布日本将向印度首个高速铁路项目提供120亿美元的优惠贷款。安倍此访还加强了日印国防关系，两国并计划在民用核能方面进行合作。
日本获得孟买到艾哈迈达巴德之间的高铁项目，在印度高铁市场领先中国一步，而中国也正在为印度其他高铁项目进行可行性研究。
“这家企业将启动印度铁路的一场革命，让印度加速迈向未来。它将成为印度经济转型的发动机，”印度总理莫迪发表演讲时称。
印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）在新闻发布会上表示，日本提供了“非常优惠的贷款”，利率0.1%，期限50年，延缓偿付期15年。
印度将使用120亿美元的出口信贷购买日本高铁系统。
根据周六公布的国防协议，两国将共享技术、装备和军事信息，但期待已久的价值约11亿美元的日本对印度飞机销售并未包括在内。
日印两国同意致力于在民用核能技术方面进行合作，但没有签署协议，因还存在技术和法律方面的明显分歧。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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