独家：安倍晋三成长策略计划草案承诺进行广泛改革

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透东京6月2日 - 根据日本首相安倍晋三成长策略的计划草案，日本政府将采行新的企业管理规范，促进从服务业机器人到氢能汽车加能设备等科技，同时鼓励民间对基础建设的投资。
这些措施和数十项相关举措，目标是要提振日本经济成长，摆脱十多年来的通缩景况。罗列这些措施的60页草拟计划，将成为安倍晋三改革方案“第三支箭”的基础，这第三波改革方案将在本月稍后公布。
该份文件并未详列调降日本企业税率，或公共退休金体系改革的细节。这两项是投资人最为关注的政策项目。
但这份计划包括了多项广泛的承诺，旨在重塑日本经济的重要领域，包括从支持创投到鼓励女性升迁，以及鼓励银行业聘用外部董事。(完)
(编译 王冠中; 审校 张若琪)
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