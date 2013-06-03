安倍晋三称放松管制是日本经济增长策略的首要任务

路透横滨6月3日 - 日本首相安倍晋三周一强调，放松管制是日本增长策略的首要任务，并表示打算推行其经济政策。

安倍是在日本横滨举行的非洲开发国际会议(TICAD)后对记者发表此番言论的。他表示正密切关注市场动向，但不予以评论。

"我承认，放松管制是我国增长策略的首要任务。我已决定加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判，所以会毫不犹豫地推进必须要做的事，"他说。

投资者尚未放弃希望，仍寄望安倍的激进财政和货币扩张政策将为通缩和长达20年的经济停滞画上句号。但日本股市继数月上扬之后于5月23日开始下跌，导致谨慎情绪悄悄滋生。

安倍亦表示，预计随着日本央行与市场沟通，金融市场将逐渐平静下来。

很多人士希望定于6月14日公布安倍的“第三支利箭”增长策略，能给出放松管制和结构性改革的切实措施。届时公布的还有包括财政改革在内的宏观经济指导方针。

但有关结构性改革的预期已经减退。

周三将公布的第三轮增长策略料重点关注特别经济区域的成立，放松管制和减税措施可以在大城市等有限的地理区域内得到实施。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)

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