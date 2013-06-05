安倍宣布经济复兴计划 提高国民收入并建立经济特区

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京6月5日 - 日本首相安倍晋三周三表示，计划未来10年使国民收入年增长3%，并建立经济特区以吸引外国技术、人才和资金，这是其经济复兴计划的一部分。
提高收入对其政策的成败至关重要，安倍的措施旨在结束根深蒂固的通缩和数十年的经济停滞。安倍在周三的演讲中宣布了增收目标以及其他一些措施，这些措施是其一揽子计划的一部分，6月14日将由议会表决。
日本央行在4月宣布的货币扩张政策中计划在两年内实现2%的通胀率目标，但分析师称经济和消费者物价若要持续增长，工资必须也要增长。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。