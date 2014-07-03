《信报》：解禁集体自衞权 安倍领日本走上歧途

（7月3日社评）

日本安倍内阁终于通过决议，更改和平宪法的解释，解禁集体自衞权，变相突破了宪法第9条的束缚。虽然行使集体自衞权还须要满足所定出的3项条件，不过条文内容充满弹性，足以使武装部队能够如愿出兵海外，这个剧变，预料会加速日本进一步提升军力；而该国武装部队改变战后以来的＂专守防衞＂，可以把战斗力伸延海外，也为东亚地区安全带来一个更为不稳的变局。

对于解禁集体自衞权的理由，安倍解释，是因日本面临的安全形势日趋严峻，话里针对中国崛起之意呼之欲出。很明显，解禁集体自衞权最显着的战略效果，是强化日美同盟的军事威慑力量。

可以这样说，日本解禁集体自衞权后，强化日美军事同盟的威慑力量，安倍政府藉此增强对中国的制衡，并且可以扩大在东亚地区的军事、外交和战略空间；加上今年四月，日本内阁已通过＂防衞装备转移三原则＂，解除了日本实施了近50年的武器出口禁令，大幅放宽武器装备和军事技术出口，这样一来，显然更方便安倍政府寻求与其他国家建立军事同盟关系，对象包括在南海争端中与中国对抗的越南和菲律宾。

形势演变至此，日本在东亚地区权力转移的压力下，积极形成一个以日美军事同盟的新基轴，如今解禁集体自衞权，日美军事扣搭，并联同区内感受和排斥中国崛起压力的中小国家，积聚一种＂软硬制衡＂中国的明暗力量。不过，安倍晋三的诡诈谋略，不仅把个人利用＂安倍经济学＂所积累的政治资本进行投机；也把日本未来的国祚命运，再押注在右倾军国主义的幽灵身上。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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