《信报》：解禁集体自衞权 安倍领日本走上歧途

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（7月3日社评）
日本安倍内阁终于通过决议，更改和平宪法的解释，解禁集体自衞权，变相突破了宪法第9条的束缚。虽然行使集体自衞权还须要满足所定出的3项条件，不过条文内容充满弹性，足以使武装部队能够如愿出兵海外，这个剧变，预料会加速日本进一步提升军力；而该国武装部队改变战后以来的＂专守防衞＂，可以把战斗力伸延海外，也为东亚地区安全带来一个更为不稳的变局。
对于解禁集体自衞权的理由，安倍解释，是因日本面临的安全形势日趋严峻，话里针对中国崛起之意呼之欲出。很明显，解禁集体自衞权最显着的战略效果，是强化日美同盟的军事威慑力量。
可以这样说，日本解禁集体自衞权后，强化日美军事同盟的威慑力量，安倍政府藉此增强对中国的制衡，并且可以扩大在东亚地区的军事、外交和战略空间；加上今年四月，日本内阁已通过＂防衞装备转移三原则＂，解除了日本实施了近50年的武器出口禁令，大幅放宽武器装备和军事技术出口，这样一来，显然更方便安倍政府寻求与其他国家建立军事同盟关系，对象包括在南海争端中与中国对抗的越南和菲律宾。
形势演变至此，日本在东亚地区权力转移的压力下，积极形成一个以日美军事同盟的新基轴，如今解禁集体自衞权，日美军事扣搭，并联同区内感受和排斥中国崛起压力的中小国家，积聚一种＂软硬制衡＂中国的明暗力量。不过，安倍晋三的诡诈谋略，不仅把个人利用＂安倍经济学＂所积累的政治资本进行投机；也把日本未来的国祚命运，再押注在右倾军国主义的幽灵身上。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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