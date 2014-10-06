版本:
中国
国际财经 | 2014年 10月 6日 星期一 15:20 BJT

安倍晋三：日圆汇价疲软既有好处也有坏处

路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周一表示，日圆汇价走软既有好处也有坏处，强调会密切监视对经济的影响。

安倍晋三在议会一委员会开会时被问到日圆大幅下跌如何影响经济时，回应称，“我不会对具体的汇率水准作出评论。具体来讲，疲软疲软会提高进口成本从而冲击一些企业，对于有海外业务的出口企业而言却是正面效应。”(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐