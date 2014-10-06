安倍晋三：日圆汇价疲软既有好处也有坏处

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周一表示，日圆汇价走软既有好处也有坏处，强调会密切监视对经济的影响。
安倍晋三在议会一委员会开会时被问到日圆大幅下跌如何影响经济时，回应称，“我不会对具体的汇率水准作出评论。具体来讲，疲软疲软会提高进口成本从而冲击一些企业，对于有海外业务的出口企业而言却是正面效应。”(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。