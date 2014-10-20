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时事要闻 | 2014年 10月 20日 星期一 18:37 BJT

安倍晋三将任命宫泽洋一担任经济产业大臣--媒体

路透东京10月20日 - 据日本电视网(Nippon Television Network)周一报导，日本首相安倍晋三将任命宫泽洋一担任新的经济产业大臣，此前日本经济产业大臣小渊优子因政治资金丑闻周一提出辞呈，而法务大臣松岛绿也在被控违反选举法后辞职。

宫泽洋一将负责贯彻安倍重新启动核反应堆的政策。自从2011年3月福岛核电站事故以后，日本的核反应堆就处于关闭状态。日本大多数选民担心安全问题，反对重启反应堆。

宫泽洋一是日本自民党的一位议员，也是前首相及前财务大臣宫泽喜一的侄子。(完)

(编译 洪曦; 审校 于春红)

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