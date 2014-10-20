安倍晋三将任命宫泽洋一担任经济产业大臣--媒体

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透东京10月20日 - 据日本电视网(Nippon Television Network)周一报导，日本首相安倍晋三将任命宫泽洋一担任新的经济产业大臣，此前日本经济产业大臣小渊优子因政治资金丑闻周一提出辞呈，而法务大臣松岛绿也在被控违反选举法后辞职。
宫泽洋一将负责贯彻安倍重新启动核反应堆的政策。自从2011年3月福岛核电站事故以后，日本的核反应堆就处于关闭状态。日本大多数选民担心安全问题，反对重启反应堆。
宫泽洋一是日本自民党的一位议员，也是前首相及前财务大臣宫泽喜一的侄子。(完)
(编译 洪曦; 审校 于春红)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。