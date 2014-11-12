日本首相安倍拟推迟上调消费税 并在12月举行选举--媒体（更新版）

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路透东京11月12日 - 日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举，这将是安倍上台以来最大的经济政策变动。

安倍晋三周二时表示，大选时间尚未确定。但日本产经新闻报导称，安倍将把上调消费税时间推迟一年半至2017年4月，并提前举行众议院选举。

一名接近首相办公室的政府官员周二表示，安倍可能延后调高消费税，因他研判经济复苏过于脆弱，难以承受进一步打击。

目前主要政党都开始准备可能进行的大选。

反对党政治人士表示，推迟上调消费税意味着“安倍经济学”增长政策失败。

日本2016年之前都不必举行选举，不过政治人士称，在明年采取重启核电站和允许日本自卫队自二战结束后首次拥有海外作战能力等不受欢迎的举措之前，安倍可能寻求握紧权力。安倍的支持率相对较高，但在下滑。

产经新闻援引未具名政府和联合政党官员谈话报导，由于第三季国内生产总值(GDP)可能表现疲弱，安倍决定延后加税，然后把这项议题交给选民，因为推迟后的时间将超过众议院当前任期。

自民党一名成员表示，最有可能举行选举的日期为12月14日。届时基本上为安倍2012年胜选两周年，且众议院议员任期过半。

安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本经济第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。

他曾表示，将观察第三季GDP数据表现，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。

GDP初值将于周一出炉。产经新闻报导，安倍最快将于当天与公明党政调会长山口那津男会面，讨论选举时程。(完)

(编译 杜明霞/龚芳; 审校 徐文焰)

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