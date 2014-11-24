焦点：选民若不积极参加投票 可能降低安倍政府执政的民意支持度

路透东京11月24日 - 日本选民对安倍晋三首相为何现在举行选举感到迷惑不解，对反对党候选人也无甚印象，因此缺席12月14日投票的选民数量可能会创下纪录高点。

这或许有助于安倍执政联盟在国会众议院选举中获胜，但同时也将损及他推行经济复兴计划所需要的、新的、强有力的执政民意支持度。

日本读卖新闻周日公布的一项调查结果显示，65%的选民对本次选举有兴趣，较安倍2012年上台时下降15个点，历史上选民参与度最低的一次约为59%。

安倍执政联盟在众议院中掌握三分之二的席位，而且议员任期还有两年，因此许多选民对安倍的决定感到迷惑不解。

“我不理解他们为什么提前选举，”一位音乐教师Hiromi Tanaka说。她计划参加投票，但认为许多像她这样没有正常工作的选民不会参与，“他们认为这与他们没什么关系。”

但回顾以往，却不见得都是如此冷漠。

大约10年前，日本选民踊跃参加投票，支持当时首相小泉纯一郎被视为应可摆脱经济停滞的一项改革议题，让小泉得以挟带庞大的民意基础。

过了四年，日本选民在2009年更是热情地给予政治新兵日本民主党机会，以看看该党誓言让消费者荷包更宽裕的承诺是否能成真。

然后在2012年，选民略显消沉地重新支持安倍晋三保守的自民党，期待新首相能以其超宽松货币政策、支出及结构性改革的药方重振日本经济，但创记录低的投票率不知能否成为具指引意义。

如今，安倍希望选民对他的安倍经济学策略再度展现信任，希望在他的支持度滑落之前巩固他的执政权力。

**唯一路径**

现年60岁的安倍坚持安倍经济学是“唯一路径”，能够推动受制于人口萎缩且快速老化的日本经济出现成长，的确，日本股市已大涨，且自从自民党掌权以来，大型企业的获利大幅成长。

但实质薪资的成长脚步，却不及日本央行大规模刺激举措及4月消费者调升至8%所推升的通胀率。安倍上周表示，消费税调升至10%的实施日期将从明年10月往后延18个月。

日本主要反对党民主党表示，其专注在中产阶级的“由下而上”策略将会表现更好。但即使是民主党排名第二的领导人枝野幸男也承认，民主党在2012年大选落败后，尚未完全重获选民的信心。

专家表示，鉴于日本经济在第二季落入衰退后对安倍经济学的质疑，以及对反对党的失望，不出门投票的选民人数可能创纪录。

调查显示，打算投票支持自民党的选民数量远远超过支持反对党的人数，但很多人尚未作出决定。

日本经济新闻周一公布的调查显示，在采用比例代表制的选区，35%的选民计划支持自民党，而计划支持民主党的选民只占9%。不过有45%的选民尚未作出决定，与其他媒体的民调结果一致。

Tanaka不是自民党的拥护者，她说反对党都不算强，还没决定要支持哪一个。

“我不想浪费自己的选票，”她说。

哥伦比亚大学教授Gerry Curtis表示，一些人估计自民党领导的联盟无论如何都会赢得多数选票，他们可能会投“逆反票”，这样虽然安倍继续掌权，但力量会被削弱。

“那些感觉没有选择余地的人很可能干脆不投票，这样投票参与率就会很低，那么自民党就会开足马力，而反对党也会竭力拉票。”(完)

(编译 郑茵/李婷仪/戴素萍/王颖；审校 孙茉莉/张荻/许娜)

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