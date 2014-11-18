焦点：日本首相安倍晋三提前选举 以期贯彻其经济政策

日本首相安倍晋三在东京的一场记者会上讲话，摄于2014年11月18日。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二表示，他将提前举行选举以寻求在新的任期执行其经济政策，并推迟不受欢迎的上调消费税；此前一天日本公布的数据显示，日本经济陷入衰退。

7-9月日本经济意外连续第二季萎缩，表明4月将消费税从5%上调至8%的举措，其不利影响的时间长于预期。

安倍表示，将把计划于2015年10月的第二次上调消费税推迟18个月。并补充称，他将于周五解散众议院，以在未来40天内举行选举。选举料将于12月14日进行。

安倍晋三誓言，上调消费税将在2017年4月实行。

在外界对他的策略是否成功的疑虑加深之际，安倍晋三寻求新的任期。

在2016年末之前不需举行国会众议院选举，但是安倍希望在其支持率进一步下滑前巩固权力。一些调查显示安倍当前支持率不及50%，不过以日本的标准衡量，仍算高水平。

因上个月的内阁资金丑闻，以及明年预计安倍会解决诸如重启核电站等不受欢迎的政策，其支持率受到影响。

批评家声称，安倍打压日圆和提振股市，使得一些大企业和富裕的城市居民受益，但是普通日本人因通胀率超过工资升幅而受损。

安倍表示尽管有其他的正面迹象，但是消费仍然裹足不前，且其准备尤其针对较小企业和地区的刺激举措。

一政府官员表示，将推出包括购物优惠券等刺激消费的措施。

安倍仍小心谨慎地避免留下舍弃财政改革的印象。

“我们绝没有在财政改革面前投降，”他说，“不会第二次延迟(上调消费税)。”

经济消息不佳使得反对派阵营为选举活动积攒了弹药，不过这些党派实力薄弱且四分五裂，合作上可能会遇到问题。

日本民主党一高层Tatsuo Kawabata在新闻发布会上称，首相试图掩盖安倍经济学失败的迹象。

鲜有人预计自民党和其同盟将丧失多数席位，不过金融市场和分析师当前考虑，执政联盟或许比预期的表现要差，且在选举过后安倍会损伤一些元气。

安倍表示，若执政联盟未能赢得多数席位，将会请辞。

咨询公司Teneo Intelligence的Tobias Harris写道，“经济衰退使得反对党对安倍的攻击更强烈，暗示执政联盟有丢掉一些席位的可能。”自民党和公明党当前持有众议院三分之二的席位。(完)

(编译/审校 田建华/王洋/于春红)

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