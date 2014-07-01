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时事要闻 | 2014年 7月 1日 星期二 18:24 BJT

安倍称日本不会参加类似伊拉克战争的战斗

路透东京7月1日 - 日本首相安倍晋三周二表示，日本将不会参加1990-1991年第一次海湾战争或2003年伊拉克战争这类多边战争行动。

他在新闻发布会上做出上述表态。此前，其内阁通过一项决议，解除了自第二次世界大战以来日本军队不得在海外参战的禁令。此举标志着日本政府大幅偏离战后的反战立场。(完)

(编译 朱晓军；审校 艾茂林)

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