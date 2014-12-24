安倍将组建新内阁 新防卫大臣人选或招致中国不满

路透东京12月24日（记者 Elaine Lies） - 安倍晋三周三再次被议会选为日本首相，他将组建新一届内阁，而支持日本拥有先发制人打击能力的官员入阁担任防卫大臣可能惹恼中国。

安倍并未理会大选投票比例创纪录新低令其获胜光芒褪色的说法，誓言继续推进“安倍经济学”政策以及更加坚决的安全立场。

消息人士称，前防卫大臣江渡聪德因政治资金使用问题遭到质疑，将缺席新内阁，取而代之的是议员中谷元。其他内阁成员料不变。

新一届内阁将是安倍2012年底再次担任首相后的第三届内阁，将于周三晚些时候宣誓就职。

安倍选择中谷元担任防卫大臣，表明他认同有关朝鲜和中国对日威胁增加的担忧。中谷元曾担任防卫大臣，倾向于日本在袭击迫近的时候拥有先发制人打击敌方基地的能力。

“你想想如果美国撤军会发生什么，我们必须考虑（获得）做出反应的能力，因为我们不能坐着等死。”中谷元今年早些时候对路透说道。

中谷元入阁可能引来中国的不满，特别是安倍表示将加强日本安全配置，包括2015年通过重新解读和平宪法的法案。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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