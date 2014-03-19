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时事要闻 | 2014年 3月 19日 星期三 10:29 BJT

安倍晋三谴责俄罗斯侵犯乌克兰领土完整

路透东京3月19日 - 日本首相安倍晋三周三谴责俄罗斯吞并克里米亚的行为侵犯了乌克兰的领土完整。

在对议会委员会发表演说时，安倍晋三还表示日本将与七国集团(G7)其他成员国进行协商，考虑针对俄罗斯采取进一步举措。

日本周二宣布，将暂停与俄罗斯在投资和放宽签证管制方面的谈判。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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