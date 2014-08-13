安倍誓言将竭尽全力使日本经济增长回到正轨--时事社

德意志银行考虑将数千名员工迁离伦敦
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高层主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透东京8月13日 - 据日本时事新闻社报导，日本首相安倍晋三周三称，将竭尽全力使日本经济增长回到正轨。
日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。(完)
(编译 许娜；审校 艾茂林)
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路透伦敦4月26日 - 墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo周三表示，预计8月末将开始与美国和加拿大重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)，协商应在六个月内完成。
路透华盛顿4月26日 - 美国商务部周三启动调查，以确定来自中国和其他国家的大量进口铝是否危及美国国家安全。该调查可能导致当局出台针对铝进口的大范围限制措施。