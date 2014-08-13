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国际财经 | 2014年 8月 13日 星期三 13:42 BJT

安倍誓言将竭尽全力使日本经济增长回到正轨--时事社

路透东京8月13日 - 据日本时事新闻社报导，日本首相安倍晋三周三称，将竭尽全力使日本经济增长回到正轨。

日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。(完)

(编译 许娜；审校 艾茂林)

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