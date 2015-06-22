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国际财经 | 2015年 6月 23日 星期二 07:25 BJT

日相安倍将与业界展开对话 旨在促进资本支出

路透东京6月22日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他计划与业界就促进投资展开正式对话，说明他的“第三支箭”增长战略重心已向资本支出转移。

“与业界有关提高薪资和物价的讨论已有所成效。除此以外，我将提出在政府与民间部门之间建立对话渠道，商讨培育未来投资的举措，”安倍在一次讨论今年增长战略的政府小组会议上表示。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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