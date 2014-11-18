版本:
中国
国际财经 | 2014年 11月 18日 星期二 18:44 BJT

安倍晋三宣布延后调升消费税 解散国会提前大选

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二称，第三季国内生产总值(GDP)数据显示日本经济并未重返复苏轨道。他宣布11月21日解散国会，并将推迟2015年10月上调消费税的计划。

安倍晋三表示，消费税上调将推迟至2017年4月，且不会再度推迟消费税上调。他指出，不会放弃实现财政整固的努力，将坚持基本预算平衡的目标。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐