安倍晋三宣布延后调升消费税 解散国会提前大选

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二称，第三季国内生产总值(GDP)数据显示日本经济并未重返复苏轨道。他宣布11月21日解散国会，并将推迟2015年10月上调消费税的计划。
安倍晋三表示，消费税上调将推迟至2017年4月，且不会再度推迟消费税上调。他指出，不会放弃实现财政整固的努力，将坚持基本预算平衡的目标。（完）
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。