安倍晋三宣布延后调升消费税 解散国会提前大选

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二称，第三季国内生产总值(GDP)数据显示日本经济并未重返复苏轨道。他宣布11月21日解散国会，并将推迟2015年10月上调消费税的计划。

安倍晋三表示，消费税上调将推迟至2017年4月，且不会再度推迟消费税上调。他指出，不会放弃实现财政整固的努力，将坚持基本预算平衡的目标。（完）