（修正）安倍晋三连任自民党总裁 承诺继续关注经济（更新版）

（更正：内文第六段日本军队“派驻海外”，应改为“派驻海外作战”）

路透东京9月8日 - 日本首相安倍晋三周二未经投票连任自民党总裁，进而可连任首相，他承诺继续保持对重振经济的关注，且就修改和平宪法进行深入讨论。

安倍晋三于2012年12月上台执政，承诺重振经济并加强日本的防务。安倍再次赢得自民党总裁三年任期，之前他唯一的潜在对手--前自民党总务会长野田圣子未能在党内获得足够的支持，失去了报名参选的资格。

安倍在登记竞选前对支持者表示，“在创造一个良性经济周期的同时，我将让日本的每个角落都感受到复苏的气息，完全摆脱通缩并让强大、面向未来的日本经济保持增长。”

安倍称，他还将要应对日本的低出生率和人口老龄化问题。

他在声明中表示，将加深对修改日本战后和平宪法的公众讨论。调查显示，许多日本选民对修改宪法第九条感到担心。

过去这一年来，安倍阵营投注政治资本在强力推动不受欢迎的安保法案，安倍的政策团队已誓言将把焦点重新放在振兴经济。安保法案允许日本军队派驻海外作战，为二战以来首见。

日本下一次大选要到2018年才会举行。

自从安倍晋三在2012年9月成为自民党总裁，并带领当时为在野党的自民党在大选中获胜以来，日圆兑美元已贬值超过30%，日本股市和企业获利则上涨了一倍多，这主要受到对“安倍经济学”帮助经济复苏的憧憬提振。

但企业投资疲软，薪资涨幅也跟不上物价涨幅，从而削弱了消费。受出口下滑及消费者支出疲软拖累，日本4-6月国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩1.2%。

经济学家表示，安倍应该解决棘手的结构性改革，例如放开僵化的劳动力市场以提高生产率。他们预计安倍可能会依赖在政治上更受欢迎的措施，例如为当前财年追加预算，以及放松货币政策。

野田圣子的质疑可能令围绕安保法案的辩论更加复杂。尽管面临民众抗议，而且调查显示大多数选民反对安保法案，但日本政府计划该法案最快在下周生效。(完)

(编译 张荻/汪红英；审校 王兴亚/戴素萍)

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