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国际财经 | 2013年 8月 12日 星期一 11:59 BJT

安倍晋三称日本政府将着眼于促增长政策

路透东京8月12日 - 日本首相安倍晋三周一表示，自去年年底以来，日本经济在政府经济政策的推动下稳步成长，而日本政府在秋季之前将继续着眼于促增长政策。

安倍晋三是在日本第二季国内生产总值(GDP)数据公布之后向记者发表上述讲话的。此前数据显示，日本4-6月GDP环比年率为成长2.6%，为连续第三季扩张，但低于分析师预期。

安倍晋三未提到是否继续按计划推进自2014年4月开始提高消费税。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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