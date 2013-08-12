安倍晋三称日本政府将着眼于促增长政策

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京8月12日 - 日本首相安倍晋三周一表示，自去年年底以来，日本经济在政府经济政策的推动下稳步成长，而日本政府在秋季之前将继续着眼于促增长政策。
安倍晋三是在日本第二季国内生产总值(GDP)数据公布之后向记者发表上述讲话的。此前数据显示，日本4-6月GDP环比年率为成长2.6%，为连续第三季扩张，但低于分析师预期。
安倍晋三未提到是否继续按计划推进自2014年4月开始提高消费税。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。