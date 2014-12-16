香港《信报》：安倍稳掌权必谋修宪 中日斗而不战

（12月16日社评）

今年12月13日，南京大屠杀77周年纪念，中国党政军五大最高机构联合在南京举行超大规模的国家公祭仪式，国家主席习近平不点名批评日本：“忘记历史就意味着背叛，否认罪责就意味着重犯！”他同时表示：“不是要延续仇恨，中日两国人民应该世代友好下去。”

日本众议院选举前日结束，安倍领导的执政联盟在众议院一口气拿下超过三分二的议席。取得绝对优势的安倍在未来四年的任期之内，不但将致力推行经济改革，开弓射出第三支箭，而且明言修改宪法是自民党的一贯目标，预料将会争取扩大自卫队使用权利，务求达成“军队正常化”的夙愿。

安倍如今大权在握，若然真的朝着摒弃战后和平宪法第9条的方向迈进，改写日本永远放弃战争的条文，容许拥有真正军队的日本采取攻击性军事行动，肯定会为处于冰点的中日关系再添不明朗因素，习近平的脸孔无论有多黑，恐怕亦难以制止安倍作怪挑机。

选举之前，安倍致力寻求与中国领导人实现破冰会面；选举之后，不见得日本政府会因为尝试修宪而肆意跟北京进一步交恶；由此推测，中日关系将会处于斗而不破的局面，或者说斗而不战。尽管有人认为中日终须一战，导火线是钓鱼岛与东海油田之争，然而从经济效益以及美国取态等两大因素研判，安倍政府不太可能轻举妄动。至于中国，摆黑脸的以直报怨不代表放弃和平崛起，两国交战在可见的未来仍属杞忧居多。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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