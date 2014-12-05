《热点透视》众院选举安倍派若大胜 投资者或重燃对日本改革的信心

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee;编译 许娜
路透新加坡12月5日 - 安倍晋三或许有望以压倒性优势赢得大选。若真如此，则将提振投资者对日本经济改革的信心，并有助于支撑安倍的抗通缩计划。
根据日本媒体的最新预测，安倍领导的自民党(LDP)可能将在12月14日的选举中，在众议院475个席位中拿下300个或更多。纳入较小的党派公明党后，执政联盟能够拿下的席位，几乎肯定可以超过在众议院重新通过在参议院遭否决法案所需的317席。
如果安倍派大胜，将让人有些意外。由于4月的消费税上调举措导致经济陷入衰退，安倍不得不在上任两年后就提前举行选举。安倍本身的支持率已经下滑，之后他决定把原定的第二次上调消费税时间推后18个月，并寻求新的民意支持。
重新选举若取得巨大成功，安倍领导权在党内面临的挑战将会减少，使其有空间推行不受欢迎的改革举措。此外，他还需要强大的政治资本来消除稻米、小麦、牛肉、猪肉、乳制品和食糖的高关税壁垒。日本国内很有影响力的农业游说团体认为，这些产品属于高度敏感的议题。
在农产品上做出让步，是跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)能否成功的关键。TPP不仅能提高日本农业的竞争力，还能扩大该国制造业在全球市场占有的份额。只有到那时，较低的日圆汇率才能说服国内外投资者在日本建设新厂。
新投资将增加就业、提高薪资，并有可能永久终结通缩。税收增加也可能让政府更加接近实现令人生畏的目标，即到2020年时消除基本预算赤字。
选民可能因为一个普通的理由就投票给自民党--这个理由是反对党没有提出令人信服的替代方案。不过，只要安倍把胜选解读为是对艰难改革的认可，那么那些已将东证股价指数(TOPIX)推高到七年高位的投资者，对安倍经济学重新燃起的信心将会坚定不移。(完)
(译文审校 戴素萍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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