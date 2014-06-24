焦点：安倍公布最新改革计划 射出振兴日本经济的第三支箭

6月24日，日本首相安倍晋三在首相官邸召开的记者会上发表讲话。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京6月24日 - 日本首相安倍晋三周二公布一整套举措，旨在促进日本的长期经济成长，举措内容包括从逐步调降企业税到提高妇女和外国劳工作用等等，但在实施更大胆改革这一问题上却开倒车，可能难以赢得投资者的喝彩。

安倍在18个月前上台时承诺，要通过三项基本政策方针结束通缩，实现经济持续增长，这三项方针也被称作“三支箭”。此后日本经济显现复苏迹象，但决策者也承认，在经历20年来的经济停滞之后，还必需采取更多行动来强化经济复苏。

“对于我的经济成长策略，没有什么是不能批评的，”安倍在内阁批准这些措施后的记者会上表示。

他强调，日本经济出现“正面循环”，企业营收增加导致薪资和家庭收入升高，但复苏尚未扩展到整体经济领域。

专家表示，周二公布的最新一版安倍重振经济策略即是所谓的“第三支箭”，其中多数举措事前都有迹可寻。目前的方向是正确的，但如何充实这些改革计划并加以实施，仍需拭目以待。

视频-“安倍经济学”的最新一支箭： reut.rs/1yCCr1E

图表-日本老龄化及人口下滑问题： reut.rs/1nvRXVp

图表-日本劳动力与“安倍经济学”： reut.rs/V4tnn4

射出的头两支“箭”是大规模货币宽松政策和扩大财政支出，前者扶助推高了资产价格，后者则刺激了需求。

路透访问的民间分析师预计，这一增长策略可能会拉动日本潜在增长率上升0.2-1.5个百分点，目前的增长率约为0.5%。不过，他们指出这需要时间。

“即便政府宣布了增长策略，也还需颁布各项法规，企业也需要时间开始采取行动。因此，需要花费10-20年时间才能使潜在增长率上升，”日本总研副主席Kenji Yumoto称。

Yumoto表示，日本的增长率有可能达到2%，但很困难。政府称要想减少庞大的公共债务，经济增长率必须达到2%。

**稍后公布细节**

安倍计划的核心是降低企业税和改革日本政府退休金投资基金(GPIF)：未来几年将企业有效税率下调至30%以下；承诺改革规模达1.26万亿(兆)美元的GPIF，可能重新配置更多资金到股票市场。

最新的改革计划受到日本央行的欢迎。央行此前呼吁政府采取大胆行动以使经济复苏持续下去。

但日本央行许多官员表示，目前的关键在于执行，而安倍承诺会言出必行，给予企业充分信心在未来增加投资。

考虑到日本政府背负的庞大公共债务，央行总裁黑田东彦也针对在没有确定其他替代税收来源时，就贸然调降公司税率的作法发出警告。

出于对这种平衡需要的考虑，税收计划也将寻求通过扩大税基，来抵消调降公司税率的影响。

但许多关键细节仍需要在稍后敲定，而且一些大胆但在政治上有争议的提议被弱化或干脆删去。

政府最近几周在逐步完善该方案的关键要素，希望能避免令外界感到失望。安倍在去年6月宣布实施“三支箭”中的首批举措引发的市场失望情绪曾导致日股大跌。

**新计划不涉及“移民政策”**

新计划还包括增加高技能外国劳工的数量以及扩大一项颇有争议的外国人培训计划、通过“机器人革命”提高生产率、和大力发展健保产业。

但先前提出的有关农业改革的大胆提议看来有偃旗息鼓之势，因为受到强势农民游说团体的反对。

虽然专家认为，将不断下滑的人口数量稳定在1亿左右，这个目标较难实现；但政府特别指出，增加外国劳工数量并非“移民”政策。

“考虑到其它国家遇到的各种麻烦，我认为必需在接纳移民的问题上小心谨慎，”安倍在记者会上说。

至于如何改善劳动力市场僵化问题从而提高生产率，讨论的结果是，年收入相当于10万美元或以上的劳动者将不再享受加班工资--不过这部分人数仅占劳动力的4%左右。至于是否让企业更加方便地解聘雇员这类不讨好的问题，则留待以后讨论。

“在我看来，安倍的‘第三支箭’经济成长方针，似乎是飞镖而非利箭，”Citigroup Global Markets Japan的经济分析师饭塚尚己表示，“我希望他在未来还能拿出更大胆的计划。”(完)

(编译 郑茵/许娜/徐文焰 审校 张荻/白云/戴素萍)

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