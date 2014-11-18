综述：日本首相安倍料将推迟上调消费税 并宣布提前大选

路透东京11月18日 - 日本首相安倍晋三周二料将宣布推迟上调消费税并提前大选，昨日公布的数据显示，在他重新执政近两年后，日本经济已经陷入衰退。

周一公布的数据显示，日本经济第三季意外连续第二季陷入衰退，显示4月消费税从5%上调至8%对经济的影响要超过预期。

媒体和执政党议员表示，安倍晋三在与经济顾问会谈后，预计将在记者会上宣布推迟原定2015年10月第二次上调消费税至10%计划，最有可能延期18个月，同时宣布将在12月14日提前大选。

安倍将必须谨慎说明，避免暗示日本正在放弃财政改革，无视公共债务已达经济规模两倍的问题。他在2012年12月重掌政权，并承诺通过“安倍经济学”--超宽松货币政策、支出和改革--提振经济。

日本财务大臣麻生太郎周二表示，为遏制庞大的公共债务，上调消费税在所难免，但暗示首相安倍晋三将推迟原定明年进行的第二次消费税上调。

麻生太郎表示，可以从现行法律中剔除允许政府在经济形势过于严峻时推迟增税的条款，以便让投资者相信增税不会再度推迟。

“这要好于某种形式的保证，”他说。

他还称，政府应该优先考虑让议会通过一份当前财年的追加预算案，以便为刺激计划筹集资金。媒体报导称追加预算的规模可能在2-3万亿(兆)日圆(170-260亿美元)。

**安倍重申要抗击通缩**

安倍晋三在公开场合对他的计划守口如瓶，但他周一重申抗击通缩极为重要。过去20年里日本多数时间都陷在通缩泥潭里。

他周一还暗示正在为选战做准备。他在一场招待会上致词时，引用了1905年日俄战争中一位日本海军将领在一场海战前的电报用语，“今日天气晴朗但风浪颇大”。日本舰队在那次战斗中摧毁了敌方三分之二的军舰。

日本本届国会的改选期限为2016年底，但政界人士表示，目前公众对安倍的评价相对较高，而反对党实力尚未壮大，安倍希望趁热打铁重新锁定自己的执政民意背书，然后到明年再推行那些民众不欢迎的政策。

据日本放送协会(NHK)公共电视新闻的报导，反对党民主党高层川端达夫在一新闻发布会上表示，安倍是在试图掩盖安倍经济学失灵迹象。

“安倍企图通过解散国会来掩饰一切。”川端达夫称。

没什么人预期自民党及其盟党会失去众议院的多数地位。不过金融市场和分析师已开始揣测，执政联盟得票表现或许不如预期的可能性。

“经济衰退将让反对党更有攻击安倍的着力点，这代表执政联盟丢掉一些席位的可能性。”顾问公司Teneo Intelligence的Tobias Harris说。

日本两次消费税上调的经济影响比较图 link.reuters.com/qer92w

日本各项经济指标变化走势图 link.reuters.com/zem62w (完)

(编译 张荻/郑茵/洪曦; 审校 蔡美珍)

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