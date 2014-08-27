安倍4月曾向二战战犯追悼法事发去唁电

路透东京8月27日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三称，首相安倍晋三4月曾向一场为二战战犯举行的追悼法事发去唁电。

这场法事的主办方官员对路透表示，这场法事在日本西部一个佛教寺庙举行，那里有一座为超过1,000名“昭和殉难者”修建的纪念碑，包括被处决或死在狱中的二战战犯。

二战时期的日本年号为昭和。

“我向那些为了今日的和平及繁荣付出生命的昭和殉难者之灵，献上最诚挚的追悼之意。”这名官员转述安倍唁电中的话称。

“衷心祈愿今后永久和平，开创人类共生的美好未来。”

其中一些战犯被合祀在东京的靖国神社。

菅义伟在记者会上称，安倍以自民党总裁的名义发去唁电。“政府认为这是其个人行为。”

中国外交部周三没有立即对置评请求作出回应。（晚）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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