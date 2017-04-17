安倍晋三敦促朝鲜不要有进一步挑衅举动 将与普京交换看法（更新版）

（新增安倍晋三引语、背景信息，调整标题）

路透东京4月17日 - 日本首相安倍晋三周一敦促朝鲜不要进一步采取挑衅行动，要求其遵守联合国决议，放弃核弹研发计划。

朝鲜半岛紧张局势升级，美国总统特朗普对朝鲜领导人金正恩发出强硬言辞。金正恩无视中国的警告，继续进行导弹试验。

美国太平洋司令部称，朝鲜周日发射一枚弹道导弹，但发射后几乎立即爆炸。

安倍晋三在国会表示，他将在本月稍晚的峰会上就朝鲜问题与俄罗斯总统普京交换意见。

他还称，政府正在考虑如何应对朝鲜半岛潜在危机引发的意外情况，包括难民涌入、如何从韩国撤离日本侨民等。

“如果撤离人员进入日本，我们为此设想了一系列应对之策，譬如实施保护、落地程序、居住设施以及管理、筛选出哪些人应该受到我国的保护，”安倍称。

一位政府官员周五称，鉴于对朝鲜核武计划的担忧日益加重，日本国家安全保障会议已经讨论了在出现危机的情况下，如何从韩国撤离近6万日本侨民的事项。

美国副总统彭斯周一访问朝韩非军事区，重申美国对朝鲜的“战略耐心时代”结束。(完)