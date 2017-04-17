安倍晋三敦促朝鲜不要有进一步挑衅举动 将与普京交换看法（更新版）

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
（新增安倍晋三引语、背景信息，调整标题）
路透东京4月17日 - 日本首相安倍晋三周一敦促朝鲜不要进一步采取挑衅行动，要求其遵守联合国决议，放弃核弹研发计划。
朝鲜半岛紧张局势升级，美国总统特朗普对朝鲜领导人金正恩发出强硬言辞。金正恩无视中国的警告，继续进行导弹试验。
美国太平洋司令部称，朝鲜周日发射一枚弹道导弹，但发射后几乎立即爆炸。
安倍晋三在国会表示，他将在本月稍晚的峰会上就朝鲜问题与俄罗斯总统普京交换意见。
他还称，政府正在考虑如何应对朝鲜半岛潜在危机引发的意外情况，包括难民涌入、如何从韩国撤离日本侨民等。
“如果撤离人员进入日本，我们为此设想了一系列应对之策，譬如实施保护、落地程序、居住设施以及管理、筛选出哪些人应该受到我国的保护，”安倍称。
一位政府官员周五称，鉴于对朝鲜核武计划的担忧日益加重，日本国家安全保障会议已经讨论了在出现危机的情况下，如何从韩国撤离近6万日本侨民的事项。
美国副总统彭斯周一访问朝韩非军事区，重申美国对朝鲜的“战略耐心时代”结束。(完)
(编译 李春喜/侯雪苹；审校 高琦/郑茵)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。