鉴于安倍政策 当前日圆汇率适宜--IMF副总裁

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透东京5月10日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周五表示，考虑到日本首相安倍晋三要采取的一揽子政策，当前的日圆汇价水平是适宜的。
筱原尚之在东京的一个研讨会上称，由于日本央行对货币政策做出大胆改变，公债市场难以避免会出现一些混乱，但债市最终会适应新政策。
“一般来说，如果你宽松货币政策，货币就会走弱。”他表示。
“如果你把安倍的政策整个来看，那么当前的日圆水准似乎是合理的。”
美元兑日圆周五持续走扬，升破101日圆，为2009年4月以来最高。(完)
(编译 李春喜/戴素萍 审校 程琳)
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