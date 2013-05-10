鉴于安倍政策 当前日圆汇率适宜--IMF副总裁

路透东京5月10日 - 国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之周五表示，考虑到日本首相安倍晋三要采取的一揽子政策，当前的日圆汇价水平是适宜的。

筱原尚之在东京的一个研讨会上称，由于日本央行对货币政策做出大胆改变，公债市场难以避免会出现一些混乱，但债市最终会适应新政策。

“一般来说，如果你宽松货币政策，货币就会走弱。”他表示。

“如果你把安倍的政策整个来看，那么当前的日圆水准似乎是合理的。”

美元兑日圆周五持续走扬，升破101日圆，为2009年4月以来最高。(完)

(编译 李春喜/戴素萍 审校 程琳)

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