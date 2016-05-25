版本:
中国
时事要闻 | 2016年 5月 25日 星期三 09:11 BJT

安倍晋三将分别与美国与英国领导人会晤--消息

路透东京5月25日 - 一位日本外务省消息人士称，在七国集团(G7)峰会之前，日本首相安倍晋三周三晚间将与美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦举行双边会议。

安倍与奥巴马将要谈论的议题包括，如何阻止美军驻日基地人员犯罪。上周一名美国工人因涉及一名日本妇女的谋杀案而被逮捕。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐