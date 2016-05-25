安倍晋三将分别与美国与英国领导人会晤--消息

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透东京5月25日 - 一位日本外务省消息人士称，在七国集团(G7)峰会之前，日本首相安倍晋三周三晚间将与美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦举行双边会议。
安倍与奥巴马将要谈论的议题包括，如何阻止美军驻日基地人员犯罪。上周一名美国工人因涉及一名日本妇女的谋杀案而被逮捕。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。