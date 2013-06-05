安倍增长策略着眼于增加国民收入

* 提高收入对于安倍经济政策成败至关重要

* 安倍讲话之后，日股下跌日圆坚挺

* 将建立经济特区吸引外资

撰稿 Kaori Kaneko/Tetsushi Kajimoto 编译 李春喜/石冠兰/侯向明

路透东京6月5日 - 日本首相安倍晋三周三宣布了最新的促进增长政策，承诺使收入年增长3%、以及建立经济特区吸引外资。

提高收入对于安倍实现结束长年通缩和经济停滞等远大目标至关重要。日本经济多年来呈现停滞，期间中国超越日本成为全球第二大经济体。

日本央行在4月宣布了规模庞大的货币扩张政策，计划在不到两年的时间内实现2%的通胀率目标。分析师称，工资需要加速增长，才能使消费者物价和经济维持在持续上升轨道。

在日本参议院7月选举之前，安倍也着意避免产生大公司获益多于消费者的印象。

“我认为最重要的目标是人均国民总收入(GNI)，”安倍在周三的讲话中称，他并宣布了促进长期增长的措施。

“这是因为，我们的增长策略无非就是为充满热情的人民创造就业，增加辛勤工作者的净收入。”

“简而言之，就是让家庭受益，这是重点。”

该成长策略师“安倍经济学”用来刺激经济持续成长的第三支箭。前两支箭分别是超宽松的货币政策和大规模政府支出。

安倍首相表示他的目标是实现未来10年使人均GNI每年增长3%，从2012年的约384万日圆在10年间增加150万日圆(1.5万美元)。

金融市场投资者没有放弃对安倍政策将终结日本长期经济停滞的希望，但日本股市在连续数月大涨后于5月23日开始下跌，显示出现谨慎情绪。

股价下滑也是安倍政府的一个忧心之处，因其政党需在7月21日参议院选举中获胜来巩固政权。

日股指标日经指数.N225自2012年底暴涨53%至五年半高位，但此后至周三早市收盘为止已跌约15%。安倍讲话后日股跌势仍在持续，周三收盘重挫3.83%至两个月低点。

日圆兑美元从早盘的100附近升至99.79，上月末曾触及四年半低位103.74。

一些分析师指出，难以看出这样的收入增长目标如何实现，特别是如果该成长计划最终一如预期地纳入放宽使用临时工相关措施；临时工的薪资往往更低。

“很难看出这如何与收入增长共存，”上智大学教授Koichi Nakano称。“他的政府非常善于公关策略...但这的确更像是竞选纲领，而说不上是经济政策。”

**放松管制**

安倍在已宣布的措施基础上，又增加了一系列的目标，以在未来10年内将电力相关投资提高1.5倍至30万亿(兆)日圆，同时计划到2020年将接受的外国直接投资提高一倍至35万亿日圆。

但批评者质疑这些目标能否达成。

“政府设定了一些乐观的数字目标，但我怀疑这些目标能否达成，或者此类目标性政策能否按计划实现，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。“毕竟，政府无法掌控每一个经济活动，就像央行无法掌控长期利率一样。”

“安倍经济学不应该侧重于计划型经济，同时市场人士认为更重要的是放松管制，而不是这些数字目标。”

可能会在东京和其他大城市设立的经济特区，料将削减公司税收和放松管制，来吸引企业。

安倍还称，政府将允许通过互联网出售多数非处方药，作为运用互联网来提振成长措施的一部分。

安倍曾表示，放松管制是提振成长的第一要务，但有关措施的最终版本不太可能包含劳动力流动性和全国公司税收等领域的大胆改革措施。该最终版本或将在6月14日内阁会议上连同宏观经济指导方针一起获得批准。

日本已宣称民间领域每年的投资目标为70万亿日圆，该水平是2008年金融危机前的水准，但较当前水准高出约10%。

政府亦计划将基础设施出口增至目前的三倍，达到30万亿日圆，比如高速列车和核工厂。

日本政府计划通过参与美国主导的跨太平洋经济伙伴关系协议(TPP)和其他贸易协议，在2020年将农产品出口增加一倍，并定下了到2018年自由贸易协议涵盖70%出口的目标，而目前该比例为19%左右。(完)

(译文审校 张明钧)

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