安倍本周将公布“第三支箭”最新举措 但外界反应可能冷淡

路透东京6月23日 - 日本首相安倍晋三料将公布一系列措施，从分阶段调降企业税、公共养老金改革，到研议中的放宽歌舞厅限制等，但作为安倍振兴经济的三大策略，这最些属于“第三支箭”的最新举措可能会让部分期待更大胆措施的投资人失望。

安倍18个月前上任时，誓言要从货币、财政及改革三管齐下来终结通缩。周二他将公布其长期经济政策“第三支箭”的最新内容。

这些措施已经有许多被官员透露或公布，预料不会在金融市场获得太多掌声。市场人士认为，这些措施符合结构性改革的正确方向，但他们想看到的是这些措施如何具体化和得到落实。

“我开始有点倾向乐观立场，安倍继续说着正确的话，”一位前美国官员说。这位人士以往多次见识过日本改革方案，其中大多是讲得比做得多。

“这算不上‘翻天覆地’的变化，但是比我过去见过的要好得多。但他仍然必须付诸实施。”

日本政府通过近几周逐步释出相关政策的关键内容，希望能避免民众的失望情绪。去年6月，在安倍晋三宣布“第三支箭”增长战略的第一批措施时，失望情绪导致日股大跌。

部分市场人士似乎患上了一位专家所称的“安倍经济学疲劳”。

“我想知道他们计划射出多少第三支箭。他们难道每年都会这样做？”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

“安倍晋三迄今向正确方向迈出了一步，但我不是完全满意，”瑞穗证券资深经济分析师饭塚尚己称，“他的第三支箭增长策略对我来说，更像一支飞镖而不是箭。我希望他未来能推出更加大胆的计划。”(完)

(编译 李婷仪/朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。