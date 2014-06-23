安倍本周将公布“第三支箭”最新举措 但外界反应可能冷淡

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透东京6月23日 - 日本首相安倍晋三料将公布一系列措施，从分阶段调降企业税、公共养老金改革，到研议中的放宽歌舞厅限制等，但作为安倍振兴经济的三大策略，这最些属于“第三支箭”的最新举措可能会让部分期待更大胆措施的投资人失望。
安倍18个月前上任时，誓言要从货币、财政及改革三管齐下来终结通缩。周二他将公布其长期经济政策“第三支箭”的最新内容。
这些措施已经有许多被官员透露或公布，预料不会在金融市场获得太多掌声。市场人士认为，这些措施符合结构性改革的正确方向，但他们想看到的是这些措施如何具体化和得到落实。
“我开始有点倾向乐观立场，安倍继续说着正确的话，”一位前美国官员说。这位人士以往多次见识过日本改革方案，其中大多是讲得比做得多。
“这算不上‘翻天覆地’的变化，但是比我过去见过的要好得多。但他仍然必须付诸实施。”
日本政府通过近几周逐步释出相关政策的关键内容，希望能避免民众的失望情绪。去年6月，在安倍晋三宣布“第三支箭”增长战略的第一批措施时，失望情绪导致日股大跌。
部分市场人士似乎患上了一位专家所称的“安倍经济学疲劳”。
“我想知道他们计划射出多少第三支箭。他们难道每年都会这样做？”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。
“安倍晋三迄今向正确方向迈出了一步，但我不是完全满意，”瑞穗证券资深经济分析师饭塚尚己称，“他的第三支箭增长策略对我来说，更像一支飞镖而不是箭。我希望他未来能推出更加大胆的计划。”(完)
(编译 李婷仪/朱晓军；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。