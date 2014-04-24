安倍与奥巴马同意在一系列安全问题上展开合作

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透东京4月24日 -日本首相安倍晋三周四称，美国和日本同意在一系列安全和防务问题上进行合作，安倍补充称，美国总统奥巴马对日本审视如何行使集体自卫权的努力表示欢迎。
安倍目前在寻求解除日本行使集体自卫权的禁令。
支持者称，取消这项禁令将让日本军队能与美国和其它盟国的军队展开更紧密的合作。而批评者则称，这让日本更有可能卷入海外军事冲突。
安倍是在与奥巴马会面后召开的联合记者会上做出上述表示的。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。