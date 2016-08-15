版本:
中国
时事要闻 | 2016年 8月 15日 星期一 09:22 BJT

日本首相安倍晋三向靖国神社献祭祀费

路透东京8月15日 - 日本首相安倍晋三的一位助手称，安倍周一在日本二战战败71周年纪念日向靖国神社献上“玉串料”(祭祀费)，但未前往进行参拜。

中国和韩国将靖国神社视为日本军国主义的象征。由于靖国神社供奉的阵亡者中包括14名经国际军事法庭审判的甲级战犯，因此日本高层官员参拜靖国神社令中国和韩国愤怒。

安倍在2013年12月参拜了靖国神社，称该次参拜是对为国捐躯士兵的灵魂表示尊重。但他此后一直未亲自参拜过靖国神社。(完)

(编译 汪红英；审校 徐文焰)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐