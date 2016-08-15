日本首相安倍晋三向靖国神社献祭祀费

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透东京8月15日 - 日本首相安倍晋三的一位助手称，安倍周一在日本二战战败71周年纪念日向靖国神社献上“玉串料”(祭祀费)，但未前往进行参拜。
中国和韩国将靖国神社视为日本军国主义的象征。由于靖国神社供奉的阵亡者中包括14名经国际军事法庭审判的甲级战犯，因此日本高层官员参拜靖国神社令中国和韩国愤怒。
安倍在2013年12月参拜了靖国神社，称该次参拜是对为国捐躯士兵的灵魂表示尊重。但他此后一直未亲自参拜过靖国神社。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。