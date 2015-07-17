香港《星岛日报》：安倍成功钻空子 亚洲和平添忧

日本众议院通过新安保法案，为派兵海外参与军事行动拆墙松绑，并且解禁集体自卫权。美国政府需要日本牵制中国，而中国政府又希望改善对日关系，首相安倍晋三看准时机，成功迈出打破军事限制的重要一步。

安倍＂三支箭＂振兴经济效用未如预期，以民族主义凝聚民心，个人亦认同政坛右翼力量，一直希望突破战后《和平宪法》对日本用兵的限制，务求壮大日本的军事和政治实力，曾经酝酿修改宪法，修宪不成，就转而释宪，为容许出兵海外，并且在盟友受到攻击可能危及日本安全时出兵而铺路。

今次有关法案被形容为＂强行＂通过，原因是国内反对声音极大，民调显示约有六成国民反对，但是安倍所属的自民党与公明党合组的执政联盟，恃着占有众议院三分二以上的议席，一意孤行，预计法案通过后，有关合情合宪的争议会持续不断；不过，安倍已经向美国交到功课。

美国和日本都视中国为最大竞争对手，要维持在亚洲的势力不被蚕食，美国积极鼓催的跨太平洋战略经济伙伴关系协议不预中国参与，又不参加中国牵头的亚洲基础设施投资银行，日本亦步亦趋，菲律宾获美国撑腰重开苏碧湾军事基地，日本亦获美国支持打破出兵限制，在对付＂中国威胁＂的共同目标下，两国进行军事互利。

新安保法案将呈交日本参议院审议，执政联盟在参议院拥有过半议席，有足够票数通过。在新安排下，日后中美有军事纠纷，日本都有机会参与其中，代替台湾成为美国在亚洲不沉的航空母舰。

对日本壮大军事力量及活动范围戒心最大的，是中国及南韩。中韩历史上都曾饱受日本军国主义蹂躏之苦，安倍上场后参拜靖国神社，有阁员否认日军强征慰安妇的恶行，不像德国政府为战争恶行忏悔，再加上东海领土领海的具体争议，中韩尤其忧虑日本扩军对地区和平产生的威胁。

南韩对日本众议院昨日通过法案，重申有违《和平宪法》精神和不利地区和平稳定，但受制于美国，火药味不浓。

中国方面，外交部发言人在记者会上，以及国务委员杨洁篪会晤访京的日本国家安全保障局长谷内正太郎时，表达了同一口径，希望日本切实吸取历史教训，不要做危害地区和平稳定的事。

中日两国政府都希望改善关系，尤其希望共享经济互利成果，双方官员正为两国领袖峰会铺路，大家都小心翼翼避免撕破脸皮。

在二战结束70周年之际，日本扩展军事力量，时间上并不＂应景＂，但是在中美日关系的现阶段发展，却是抓紧了钻空子的时机。安倍近月在历史问题上避免触怒中韩，却伺机在扩军方面得到了实质进展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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