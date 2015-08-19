香港《明报》：＂安倍谈话＂墨渖未乾 安倍此际不应访华

（8月19日社评）

日本《每日新闻》报导，日本首相安倍晋三下月3日访华，但是不会出席抗日战争胜利70周年阅兵仪式。由于报导未获中国和日本官方证实，因此实情如何，尚待事态发展。日前，安倍发表二战70周年谈话，对于侵略和殖民罪责大玩文字游戏，糊弄历史，欺瞒世人。在这样的情况下，北京若邀请安倍访华，须有合理、可信服理由向国人解释，说明此时此际非接待安倍不可。安倍访华的事，北京须慎重处理，以免出现中国领导人陪着安倍伤害中国人民感情的场面。

《每日新闻》的报导引述中日外交消息，表示安倍于9月3日下午到北京，避过上午举行的阅兵仪式，出席当日下午的其他纪念活动；报导认为＂此举将是中日给外界留下共同努力实现和解的绝好机会＂，云云。由于官方未有说法，因此难以确定报导是否真确。近期，日本传媒就中国阅兵和韩国总统朴槿惠是否应该出席，显得阴阳怪气。例如共同社曾经报导，美国奥巴马政府要求朴槿惠勿出席中国举行的抗战胜利活动，以免传递美韩联盟受中国冲击的＂错误信息＂，影响华府以日美韩合作为核心的亚洲战略。就此，韩国外交部官员表示报导内容＂不属实＂，又说＂在外交上不可能发生＂。

此事，反映日本传媒对朴槿惠是否到北京出席阅兵仪式和纪念活动，好像较韩国当局还紧张，大有不想朴槿惠成行之意。9月金秋，朴槿惠会否到北京，未有确实信息，现在日本传媒又吹起安倍访华之风，是耶非耶，难以猜度。不过，安倍在国内民望下跌，日本第二季经济增长按年收缩1.6%，所谓＂安倍经济学＂再现失灵趋势，而安倍到访北京，可传达改善与中国的关系，以外交成就转移视线。另外，俄罗斯总统普京已确定来华出席纪念活动，安倍若能同期在北京，说不定会争取与普京举行峰会。因此，就内外因素，安倍都有诱因在下月初访华，以纾缓他面对的内外困境。

本月初，中国外长王毅在吉隆坡出席东协会议时，对于日本传媒有关安倍今年9月访华的报导，曾经藉回应记者提问的方式，明确表示＂我从来没有听说过他（安倍）要9月份访华这个事情，此事不在日程上＂，讲得清晰明快，不留任何含糊空间。王毅这个说法距今约半个月，若《每日新闻》的报导属实，则期内发生了什么事，使安倍访华的事来个180度转弯？这段日子，涉及中日的重大事项，只有＂安倍谈话＂。

＂安倍谈话＂模糊日本侵略和殖民行为，没有坦承罪责和真诚道歉，不仅中国、韩国官方和民间表达不满，在日本也备受各方批评。此外，英国、德国、法国、美国、意大利等国的专家学者，则从不同角度批评安倍政府的错误历史观和推行右翼政策的危害。在这样的背景下，安倍访华释出的信息极其混淆，北京会被解读为给＂安倍谈话＂背书，那不仅国人难以接受，国际也会感到困惑。

较早前在莫斯科举行的纪念二战阅兵仪式，德国总理默克尔因为西方就乌克兰问题制裁俄罗斯，她在正式纪念活动之后翌日才到访，当时曾到克里姆林宫附近的无名烈士墓献花，被认为是消解二战期间德国与苏联战争仇恨的举措。默克尔把德国人坦承侵略战争罪责，真诚与受害国和解并道歉，透过献花再一次演绎出来。若安倍在9月初来访，他到卢沟桥中国人民抗日纪念馆，到南京大屠杀纪念馆参观，就侵略中国、给中国人民带来的灾难谢罪道歉，则欢迎他来；或是愿意让国家主席习近平在南京大屠杀纪念馆接待他，也可以。只是安倍会以这样的身段和方式访华吗？若不会，则他此际访华，绝不恰当。

日本传媒有关安倍即将访华的报导，现在无法判别是否真确。＂安倍谈话＂充分反映安倍对战争罪责的蔑视，而从他三年前二度执政之后，一应外交事务与整军经武，隐约围绕着一个目标，就是剑指中国；日本传媒报导过安倍在一次与传媒交谊的活动，坦承正在＂筹划一场对中国的战争＂，云云。这样的安倍要来中国访问，若北京不问原则、罔顾日本侵略罪行而倒屐相迎，则中国人民将情何以堪。期望北京对安倍意欲访华，要谨慎研判处理，现阶段最好是婉拒算了。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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