安倍及内阁大臣增大施压 要求企业涨薪

路透东京2月12日 - 日本首相安倍晋三及其负责经济的大臣周四对企业增大施压，要求提高薪资以支撑经济成长。当前日本经济正在逐步走出去年消费税上调引发的衰退。

安倍的目的是创造企业利润、薪资、消费以及投资轮流上涨的良性循环，以推动经济成长，并打破20年来的增长疲弱与通缩局面。这其中薪资增长甚为关键。

他在国会发表的政策讲话中表示，决心通过春季劳资谈判的机会，要求企业用增加的利润给职工提高薪资。

“为确保结束通缩，我们将消费税上调至10%的计划推后了18个月...我们的目标是今年春季及以后的涨薪，以便让经济复苏的春风吹遍日本的各个角落，”安倍说。

日本财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明同样敦促企业调升薪资，以促进实质的成长周期。甘利明接着表示，在计入物价与经济状况的情况下，他预期央行能达到2%的通胀目标。

安倍表示，他的目标是要同时实现经济复苏、财政整合与社会安全改革。

根据政府向内阁会议提交的预估数字，由于债务负担庞大，日本在未来几年料无法达成预算平衡的承诺。

即便假设成长表现亮丽，内阁官房对2020/21年赤字与国内生产总值(GDP)之比的初步预测仍为1.6%。基本预估则为3.0%。

安倍罕见地在其政策演说中以农业改革做为开场，这是象征其结构改革以促进长期成长的“第三支箭”。(完)

(编译 郑茵/陈宗琦；审校 许娜/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。