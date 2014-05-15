安倍呼吁重新解读和平宪法

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透东京5月15日 -日本首相安倍晋三周四呼吁对日本自卫队海外作战能力的法律限制进行重审，此举暗示日本长期受制于战后和平主义宪法的安全政策可能发生重大转变。
为了缓解亚洲邻国及谨慎日本选民的担忧，安倍同时承诺日本将坚持和平道路，不会再次成为“发动战争的国家”。
安倍在为一个新闻发布会准备的发言总结中呼吁，重新解读几十年来禁止日本行使集体自卫权或向其他受攻击友国派遣部队的和平宪法。
但他表示，日本政府不会采纳民间顾问提出的建议--取消参加联合国维和行动的禁令。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。