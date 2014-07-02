《文汇报》：安倍突破和平宪法威胁和平

《信报》：美国摆出战斗格 震慑北韩施压北京

过去十多年来，不管北韩领导人多么桀骜不驯，射了导弹又试核弹，甚至直接炮轰南韩实际支配的延坪岛，但一般相信不会出现严重失控的军事冲突，爆发「新韩战」的机会接近零，原因是「打狗还须看主人脸」，只要北韩背后的最重要盟友中国反对开战，而与南韩结盟的美国亦不想跟北京对着干，那么朝鲜半岛就能够维持既定状态，虽然对峙的局面始终紧张，但不至于由「冷战」恶化成「热战」。可如今，情况有变，其一是美国换了一位行事风格难以捉摸的新总统特朗普，其二是连北京也看似驾驭不了那段「鲜血凝成的中朝友谊」，朝鲜半岛是否像过去那样乾打雷不下雨，愈来愈无法说得准。