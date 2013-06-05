安倍拟让养老金投资风险资产 成败攸关政府声誉

记者 Chikafumi Hodo 编译 李春喜/兰秀娟/朱晓军/艾茂林/李爽

路透东京6月5日 - 日本首相安倍晋三可能采取其内阁上台六个月以来最大的冒险政策，将该国公共养老基金的资金从相对安全的公债市场吸走。而日本储户正在快速老龄化，且风险承担意愿极低。

安倍最快可能在周三宣布该措施，这是提升经济增速的一揽子措施的一部分。此前，他已经克服阻力推行了1,000亿美元的政府支出项目，而且施压日本央行调整货币政策，采取1.4万亿(兆)美元的经济刺激方案。

安倍很早已开出“大胆”的经济药方，要扭转日本长达15年的通缩和经济增长疲弱局面。眼下他想让该国公共养老基金旗下的2万亿美元资金冒更大的风险。

该政策将直接影响到数千万的日本工人和领取养老金的群体，而日本也清楚的意识到人口正快速老龄化。去年政府的一项调查预计，到2060年该国65岁及以上的人口数量将翻倍。

“日本政府正试图通过影响养老基金的投资策略，来助其实现结束通缩且提振经济的目标，”大妻女子大学教授Nobusuke Tamaki表示。Nobusuke Tamaki曾任日本政府退休金投资基金(GPIF)的负责人。GPIF是日本规模最大的公共养老基金。

“但如果公众的养老金遭受重大损失，他们会怎么想呢？政界人士需要就此与公众进行商讨，并就此话题进行激烈的辩论。”

将数千亿美元的资金从债券转到股票或基础设施融资等风险较高的资产中去，亦存在扰乱市场的风险。市场在经历两周的动荡走势后已然神经紧绷。一些分析师也怀疑公共基金是否具备管理较高投资风险的专业技能。

日本政府这么做的理由是，敦促GPIF及其他公共和半公共基金将投资组合多元化，可能会提高收益水平，同时亦会支持安倍欲使日本摆脱通缩漩涡的努力。

**落后者**

GPIF的回报率低于一些其他大型国有养老基金，而且其资产配置更趋规避风险。

近年来，GPIF达到了自己的内部回报目标，即较日本国内工资增速高出1.1个百分点。但是，该目标的达成也受益于工资的下跌。

在过去九年里，工资每年下跌约1%。GPIF的同期投资总回报率为年均2.4%，这是建立在该基金的三分之二资金配置在国内债券的基础上。

但是，GPIF业绩低于其他一些国有养老基金，如拥有1,830亿美元资产的加拿大养老金投资委员会(Pension Plan Investment Board)，以及挪威的政府养老金全球基金(Government Pension Fund Global)，后者拥有6,860亿美元源自石油收入的政府储蓄。上述两个基金均把大部分资金投入股市。

例如，挪威的政府养老金全球基金的股市投资权重达60%，债券和房地产占40%。过去十年里，该基金回报率约为年均6%。

批评人士一直认为，GPIF缺少人手、预算以及投资授权来追赶其他大型公共基金。

GPIF管理着超过1万亿美元，但只有约70名雇员，他们工作在东京霞关区一个不起眼的办公室里。

该养老基金的一个顾问小组从4月开始研究基金调整投资策略的提议，那时候安倍支持的改革措施尚未浮出水面。

由于薪资水平缺乏竞争力，该基金也没有能力吸引到明星基金经理。薪水最高的是理事长三谷隆博，截至2012年3月的财年收入合192,000美元。

**高薪聘英才**

Tamaki教授说，还不清楚安倍是否能说服日本公众，让他们支持这些必要的改革措施，让退休基金向加拿大或挪威的模式靠拢。

“我们将花钱聘请专业人士，这笔费用可不便宜，”他说。“政府应该设立一套方法来管理和评估这些专业的新基金经理，以此说服日本民众。这一点非常重要，也不容易做到。”

即便是以保守的投资组合，GPIF在2008年全球金融危机期间还是亏损了约8%。

上调股票配置比重，意味着在危机中接纳更高风险。这种做法在日本可能不受欢迎，因为很多日本人都选择把储蓄放在银行，尽管银行存款的利息近乎于零。

日本公债市场在试图根据愈发激进的日本央行举措进行调整之际也面临风险，这是最近债市波动的原因之一。

向挪威和加拿大的债券投资配比靠拢将意味着，GPIF从公债市场撤出27万亿日圆(约2,720亿美元)资金。这将相当于日本央行根据刺激举措承诺今年增加购债规模的一半还多。

同时，GPIF还必须在股市增加投资45万亿日圆(约4,540亿美元)，才能齐平加拿大和挪威等国家养老基金的投资组合配比水准。

分析师称，这样的转变幅度意味着，调整必须循序渐进地进行。

“养老基金往往求稳，”SMBC Friend证券资深策略师松野利彦表示。“现在认为养老基金将大举追涨股市还为时尚早。”

安倍好不容易才赢得的市场信誉也可能流失。外界开始谈论日本养老基金投资策略调整之时，日股日经指数恰在回落，并接近六周低点。(完)

(译文审校 王丽鑫)

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