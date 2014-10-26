日本安倍内阁受大臣辞职事件冲击 支持率大跌--读卖民调

路透东京10月26日 - 根据周日公布的一项民调，日本安倍晋三内阁上周爆发两名阁员请辞风波后，政府的支持率大跌。

读卖新闻周五及周六电话访问1,059人的结果显示，安倍政府支持率在不到一个月的时间内，由62%降至53%。

37%受访者表示不满意政府，比例高于10月10日前次调查时的30%。

安倍内阁上周在同一天内有两名阁员辞职，是安倍自2012年12月执政以来的最大打击。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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