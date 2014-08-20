焦点：日本首相安倍晋三备受争议 但有望长期执政

路透东京8月20日（记者 Linda Sieg/Tetsushi Kajimoto/Yuko Yoshikawa） - 安倍晋三是日本几十年来最具争议性的首相之一，但也可能成为日本政坛少见的长期执政领导人。

情况是否这样取决于安倍能否通过实用主义来缓和其保守主义执政理念，以及履行其结束日本经济长达20年停滞不前的承诺。

安倍的第一个首相任期艰难地持续了一年，2007年他辞去了首相职务，因身体原因和面对政治僵局。他当时将重点放在一项颇具争议的议程上，包括为日本战争历史翻页和放松和平宪法的限制。但这并没有引起选民的共鸣，因为他们担忧工作和养老。

这一次，助手们试图弱化安倍的意识形态形象，试图说服外国投资者和本国选民他的首要任务仍是重振经济。对数十名助手、顾问和盟友的采访显示，安倍的核心集团非常清楚，成功取决于对这两者进行合理平衡。

“安倍先生自己很清楚作为首相他必须做什么，不是单纯地推进自己的议程，”执政联盟的一名高级议员说道。

日本内阁放松和平宪法对军方的一些限制后，上个月安倍的支持率降至50%以下，随后反弹至略高于50%。如果支持率再次下降，可能削弱其处理艰难改革的能力。

未来几个月，安倍面临数个困难。

他预计将于9月初重组内阁，不过日本内阁官房长官菅义伟等团队核心成员料继续任职。他还必须决定是否明年将消费税提升至10%，并要面对一系列地方选举。保持支持率、度过这些政治困境，这些对安倍赢得明年自民党领导人选举至关重要，这样安倍才能够获得第二个三年任期直至2018年。

认识安倍的人都认为安倍没有放弃他的保守主义议程。但他和他的助手们强调，他的首要关注点是经济。4月日本将消费税提高至8%，导致上季度日本GDP录得2011年3月地震和海啸以来最严重的萎缩。

“经济是社会能量的源泉，”安倍在《文艺春秋》杂志上撰文称。但他还指出，“不能说安全和经济有不同的优先顺序，实际上可以说它们是……一个硬币的两面。”

安倍曾寻求缓和其在安全问题上的鹰派形象；批评者称，安倍试图放松和平宪法对军方的限制，这是在毁坏和平宪法。

7月1日，安倍内阁通过决议，对宪法进行重新解读，解禁了集体自卫权。这标志着日本安全政策发生历史性改变。

尽管安倍决心完成2006-2007年任期未能实现的目标，但他也很早就表现出，为了与自民党的执政联盟、更加鸽派的公明党达成协议，他愿意在安全问题上妥协。

内部人士称，协议达成前几个月，妥协的道路已经铺平，当时自民党副总裁高村正彦提出了允许“有限”行使集体自卫权的想法。

“大体说来，首相什么都想做，但当高村正彦提出‘有限’（改变）看法后，我们意识到这很接近公明党的想法，在这种情况下，首相做出了最终决定，”一名接近安倍的政府官员说道。

在安全顾问们的建议下，安倍在5月15日的新闻发布会上排除了派遣日本军队加入类似2003年美国领导的入侵伊拉克等军事行动的可能性。这名官员称：“他将范围缩小，称不会有‘全面改变’。”

美国对此表示欢迎。安倍的反对者称，重新解读宪法为无需通过议会修改宪法而进一步削弱宪法第九条铺平了道路。宪法第九条在通过后并未被修改过，但后来的政府对其限制都有所突破。

“如果我是安倍的顾问，我会向国际社会保证，特别是美国决策者，他是推进改革议程的实用主义者。他将悄悄地这么做，不会让国际观察者感到不安，”上智大学教授Koichi Nakano说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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