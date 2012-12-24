安倍加大向日央行施压 要求设定2%的通胀目标

路透12月23日 - 日本下任首相安倍晋三再向央行施压,要求设定2%的通胀目标,称若不满足其要求,将设法修改有关确保央行独立性的法律.

他还提到,在现任央行总裁白川方明明年4月任期结束后,他要选择的继任者必须与他观点一致,同样认为有必要采取更大胆的货币宽松举措.

"日本央行在本月的政策会议上表示,要在1月的下次会议上探讨(设定通胀目标)这一问题,"安倍周日表示.

"他们若不能设定这一目标,我们就要修订日本央行法,制定相应的政策,以便和央行在通胀目标问题上达成一致.我们还可能力求让央行对就业增长负起责任."

这是迄今为止对日本央行最强烈的警告,可能对确保央行免受政治干预而保持独立性的法律条文进行修改.以前很少看到有首相或候任首相明确要求央行在政策制定会议上应该怎么做.

安倍晋三将日本央行推至政治争议的核心,敦促其采取更激进的货币刺激举措来对抗通缩.

他希望日本央行同意政府的主张,将通胀目标提高一倍设定为2%,并通过"无限制"放宽货币政策来实现这一目标.不过这一问题目前还没有具体的时间框架.

央行周四在压力下扩大资产购买规模,为四个月以来第三次放宽政策,并表示会考虑在1月21-22日下次政策制定会议上考虑上调通胀率目标.

一些央行决策者,特别是保守派的白川方明,一直不愿将通胀目标定为2%.日本陷入通缩已经超过十年.

但鉴于日本央行的独立性面临切实威胁,他们可能别无选择,只能满足安倍晋三的要求.

安倍所属的自民党及其盟友在众议院拥有三分之二席位,因此能够推翻参议院否决议案的决定,包括否决修改日本央行法议案的决定.

安倍说,"全球各国都在增印钞票来提振本国出口竞争力.日本也必须这么做"来防止日圆升值."日圆兑美元在80还是90日圆水平有很大区别."

到明年4月白川方明任期届满时,安倍新政府将有权任命日本央行新总裁.与其它立法程序不同的是,这一任命需要得到参众两院的批准.

这意味着安倍晋三需要得到其它党派的支持,才能令参议院通过这项任命.他领导的联盟在参议院并不具有多数优势.

"我希望是一个与我们(货币政策)观点相同的人,"安倍在谈及白川方明继任者时表示."有些党派跟我的观点是一致的,"这些党派应会愿意在参议院批准任命一事上与自民党进行合作."(完)

(编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

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