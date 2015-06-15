安倍内阁支持率跌至2012年以来低点--调查

周末媒体调查显示，日本安倍晋三内阁的支持率仅略高于40%，为安倍2012年就任首相以来最低水平，近三分之二的选民反对安保法案。越来越多的批评观点认为此项安保法案违反和平宪法，这令该法案在国会获得通过的前景蒙阴。该法案允许日本行使集体自卫权或军事协助遭受攻击的友邦。路透