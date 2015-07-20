日本首相安倍晋三支持率暴跌

周六发布的一项民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑了近10个百分点至37.7%。日本众议院周四通过新安保法案，引发大规模抗议活动。新安保法案下一步提交参议院审议。共同社周五和周六进行的调查显示，安倍政府的反对率高达51.6%。安倍支持率下滑，在分析人士的预期范围内，但值得一提的是，这是安倍2012年底上任以来反对率首次超过50%。路透