安倍改革剑指公共养老基金 欲调动储蓄助经济摆脱通缩

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透东京7月2日 - 来到日本政府退休金投资基金(GPIF)的访客，很难忽略这里的低成本与低回报文化。而这种文化似乎正是日本首相安倍晋三决意改变的地方。安倍周一启动一项审查，开始评估GPIF的运作。
GPIF总部位于东京一座40年老楼的二层。楼里光线昏暗，没设前台接待员。GPIF是全球最大的退休金投资基金，资产管理规模超过1兆(万亿)美元，约等于整个韩国的年经济产值。
二层的候客区有两张不配套的沙发椅。在一扇关着的门背后，这家基金基本上以一种自动设定的模式在管理，主要投资由日本财务省发行的政府公债。
让批评人士担心的是，这家基金缺乏独立的监事会，也不能自己聘请基金经理，而且在经济增长时期--就是安倍向选民和市场承诺要兑现的那种，也没有取得好成绩。批评人士中也包括日本执政党自民党的议员。
以理事长三谷隆博为首的GPIF官员说，这家基金的管理依据了其监管机构--厚生劳动省所设定的准则：降成本和控风险。GPIF的雇员不到80人。
他们说，接下来的事将取决于安倍政府未来几个月的改革。政府希望通过调动公共储蓄，来帮助日本摆脱20年来的通货紧缩和低增长。
“我们是一项审查的目标，”GPIF研究部主管Tokihiko Shimizu上周在一场对冲基金研讨会上表示，他解释说，该基金现在关键的决策将交给其他人，“我们成了砧板上的鱼。”
欲浏览GPIF的回报与资产配置图表，请点选(link.reuters.com/nuf68t)(link.reuters.com/fyc46t)
欲浏览日本人口趋势图表，请点选(link.reuters.com/sep57s)
安倍一个顾问小组周一首次召开会议考虑进行全方位改革，将更多GPIF资金投入股市、海外资产，并减少在基础建设基金等常规投资方面的支出，同时增加其独立性和专业性。
“我们现在能做的就是平静地等待小组的决议，”三谷隆博在上月月底接受路透采访时表示。“如果政府决定更改法律或框架，要我们变得更为激进，我们会遵从政府的决定。”
**低姿态、低成本、低风险**
经济合作暨发展组织(OECD)在2010年的一份报告中指GPIF有三大特点，即“低姿态、低成本及看起来低风险”。
OECD当时便提议对其进行重组，以令GPIF从厚生省完全独立出来。该部门自2001年起便行使监管GPIF的权力。
“几乎所有的资金管理都被外包，由外人做决定。这不好，”自民党立法者盐崎恭久表示。“整个架构最顶端居然是厚生省大臣，一个在基金管理上毫不在行的人，这简直是疯了。”
要说明GPIF保守的策略，最好的例子就是其资产配置，上个月对其投资组合策略进行了调整，这是2006年来的第一次。
根据此次调整，GPIF将其日本公债配置目标从67%下调至60%，将日股配置目标从11%上调至12%。调整反映了其投资组合状况，并令其免于为了达标而不得不卖出股票并买入更多的债券。
**之前亦曾提议改革GPIF**
GPIF之前亦曾是改革的目标。
在2008年和2009-2010年，分别有两个政府领导的小组建议对GPIF做出改变，其中包括将大规模的资金池分拆成较小规模的基金。
之前的改革呼吁毫无结果，但参与改革的官员称这次态度更为认真，因为安倍决心落实一份深得民心的经济计划。
将资金更大胆的投向股票--包括外国资产--可能会帮助提振日本市场的信心，或许也会压低日圆，从而扶助出口。
“这是安倍为数不多的几个工具之一，”花旗集团驻东京外汇主管Itay Tuchman说。
GPIF的收益目标是较平均薪资增幅略高出1个百分点。过去九年来，薪资每年下滑近1%。而同期GPIF回报率为平均每年2.4%。
分析师早前表示，如果GPIF回报变差，那么随着日本劳动力人口老龄化和陆续退休，纳税人支撑公共养老金的成本可能就会上升，从而导致支出下滑，抑或两者皆而有之。
根据一项推测，到2030年，日本人口中将有20%为年龄超过75岁的养老金领取者。65岁以上者可能高达总人口的三分之一。
东京大学经济学家伊藤隆敏曾负责2008年时的政府小组，并还会领导最新的小组。他对路透表示，此次审查将会专注于GPIF的投资政策和管理。
伊藤隆敏周五表示，“对于该讨论的问题，我持开放态度。”
该小组达成结论的最后期限是第三季，这样，对GPIF及掌控着另外1万亿美元资金的其他公共养老基金的改革举措可以在2015年4月前实施，这与日本政府的成长战略计划相符。
**薪资达不到银行业水平**
GPIF员工人数只够基本要求的问题也受到审查。
由于日本政府限制其运营成本，并约束其自营股票交易，GPIF只雇用了数量很少的员工。
相比之下，加拿大的公共养老金CPPIB，规模仅为GPIF的六分之一，但员工数量却是GPIF的七倍多。由于CPPIB内部人员的基金管理经验更为丰富，所以过去10年的表现一直优于GPIF，其资产也多数投资于股票。
由于日本政府的限薪令，GPIF不能以高薪来吸引明星级的基金经理人加入，所以GPIF只能依赖外部基金管理。其中主要包括三井住友信托银行、贝莱德和三菱UFJ信托银行，它们总共管理着4,380亿美元的资金。
在GPIF薪资最高的雇员是三谷隆博，在截至2012年3月的一年中他的薪金约为19.2万美元。
三谷隆博曾为日本央行官员，他接受对GPIF进行改革，但表示这要付出成本。
“如果我们要采取多元化的投资策略，进入新的领域并承担更多风险，我们就需要有能管理这些风险的人员，”他说，“但目前我们还没有这样的资源。”(完)
(编译 隋芬/梁睿雪/侯向明/兰秀娟; 审校 李春喜/王洋)
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