安倍改革剑指公共养老基金 欲调动储蓄助经济摆脱通缩

路透东京7月2日 - 来到日本政府退休金投资基金(GPIF)的访客，很难忽略这里的低成本与低回报文化。而这种文化似乎正是日本首相安倍晋三决意改变的地方。安倍周一启动一项审查，开始评估GPIF的运作。

GPIF总部位于东京一座40年老楼的二层。楼里光线昏暗，没设前台接待员。GPIF是全球最大的退休金投资基金，资产管理规模超过1兆(万亿)美元，约等于整个韩国的年经济产值。

二层的候客区有两张不配套的沙发椅。在一扇关着的门背后，这家基金基本上以一种自动设定的模式在管理，主要投资由日本财务省发行的政府公债。

让批评人士担心的是，这家基金缺乏独立的监事会，也不能自己聘请基金经理，而且在经济增长时期--就是安倍向选民和市场承诺要兑现的那种，也没有取得好成绩。批评人士中也包括日本执政党自民党的议员。

以理事长三谷隆博为首的GPIF官员说，这家基金的管理依据了其监管机构--厚生劳动省所设定的准则：降成本和控风险。GPIF的雇员不到80人。

他们说，接下来的事将取决于安倍政府未来几个月的改革。政府希望通过调动公共储蓄，来帮助日本摆脱20年来的通货紧缩和低增长。

“我们是一项审查的目标，”GPIF研究部主管Tokihiko Shimizu上周在一场对冲基金研讨会上表示，他解释说，该基金现在关键的决策将交给其他人，“我们成了砧板上的鱼。”

欲浏览GPIF的回报与资产配置图表，请点选(link.reuters.com/nuf68t)(link.reuters.com/fyc46t)

欲浏览日本人口趋势图表，请点选(link.reuters.com/sep57s)

安倍一个顾问小组周一首次召开会议考虑进行全方位改革，将更多GPIF资金投入股市、海外资产，并减少在基础建设基金等常规投资方面的支出，同时增加其独立性和专业性。

“我们现在能做的就是平静地等待小组的决议，”三谷隆博在上月月底接受路透采访时表示。“如果政府决定更改法律或框架，要我们变得更为激进，我们会遵从政府的决定。”

**低姿态、低成本、低风险**

经济合作暨发展组织(OECD)在2010年的一份报告中指GPIF有三大特点，即“低姿态、低成本及看起来低风险”。

OECD当时便提议对其进行重组，以令GPIF从厚生省完全独立出来。该部门自2001年起便行使监管GPIF的权力。

“几乎所有的资金管理都被外包，由外人做决定。这不好，”自民党立法者盐崎恭久表示。“整个架构最顶端居然是厚生省大臣，一个在基金管理上毫不在行的人，这简直是疯了。”

要说明GPIF保守的策略，最好的例子就是其资产配置，上个月对其投资组合策略进行了调整，这是2006年来的第一次。

根据此次调整，GPIF将其日本公债配置目标从67%下调至60%，将日股配置目标从11%上调至12%。调整反映了其投资组合状况，并令其免于为了达标而不得不卖出股票并买入更多的债券。

**之前亦曾提议改革GPIF**

GPIF之前亦曾是改革的目标。

在2008年和2009-2010年，分别有两个政府领导的小组建议对GPIF做出改变，其中包括将大规模的资金池分拆成较小规模的基金。

之前的改革呼吁毫无结果，但参与改革的官员称这次态度更为认真，因为安倍决心落实一份深得民心的经济计划。

将资金更大胆的投向股票--包括外国资产--可能会帮助提振日本市场的信心，或许也会压低日圆，从而扶助出口。

“这是安倍为数不多的几个工具之一，”花旗集团驻东京外汇主管Itay Tuchman说。

GPIF的收益目标是较平均薪资增幅略高出1个百分点。过去九年来，薪资每年下滑近1%。而同期GPIF回报率为平均每年2.4%。

分析师早前表示，如果GPIF回报变差，那么随着日本劳动力人口老龄化和陆续退休，纳税人支撑公共养老金的成本可能就会上升，从而导致支出下滑，抑或两者皆而有之。

根据一项推测，到2030年，日本人口中将有20%为年龄超过75岁的养老金领取者。65岁以上者可能高达总人口的三分之一。

东京大学经济学家伊藤隆敏曾负责2008年时的政府小组，并还会领导最新的小组。他对路透表示，此次审查将会专注于GPIF的投资政策和管理。

伊藤隆敏周五表示，“对于该讨论的问题，我持开放态度。”

该小组达成结论的最后期限是第三季，这样，对GPIF及掌控着另外1万亿美元资金的其他公共养老基金的改革举措可以在2015年4月前实施，这与日本政府的成长战略计划相符。

**薪资达不到银行业水平**

GPIF员工人数只够基本要求的问题也受到审查。

由于日本政府限制其运营成本，并约束其自营股票交易，GPIF只雇用了数量很少的员工。

相比之下，加拿大的公共养老金CPPIB，规模仅为GPIF的六分之一，但员工数量却是GPIF的七倍多。由于CPPIB内部人员的基金管理经验更为丰富，所以过去10年的表现一直优于GPIF，其资产也多数投资于股票。

由于日本政府的限薪令，GPIF不能以高薪来吸引明星级的基金经理人加入，所以GPIF只能依赖外部基金管理。其中主要包括三井住友信托银行、贝莱德和三菱UFJ信托银行，它们总共管理着4,380亿美元的资金。

在GPIF薪资最高的雇员是三谷隆博，在截至2012年3月的一年中他的薪金约为19.2万美元。

三谷隆博曾为日本央行官员，他接受对GPIF进行改革，但表示这要付出成本。

“如果我们要采取多元化的投资策略，进入新的领域并承担更多风险，我们就需要有能管理这些风险的人员，”他说，“但目前我们还没有这样的资源。”(完)

(编译 隋芬/梁睿雪/侯向明/兰秀娟; 审校 李春喜/王洋)

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