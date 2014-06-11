安倍推进解禁集体自卫权 进入最后冲刺阶段

路透东京6月10日（记者 Linda Sieg/Nobuhiro Kubo） - 日本首相安倍晋三放宽宪法对日本向海外派兵限制的努力进入冲刺阶段。

离设定的内阁决议草案提交的最后期限只有不到两周了，鹰派的安倍与其鸽派联盟在这一问题上分歧依旧。

分歧引发外界猜测安倍可能发起提前大选，以寻求获得解禁集体自卫权的授权；不过持怀疑态度的人表示，提前大选将分散重振经济的努力，而重振经济是安倍2012年上任以来的首要任务。

安倍曾明确表示，希望在本届国会会期内通过一份旨在出台解禁集体自卫权等安保法律的内阁决议，允许日本参与海外军事行动；而二战后美国制定的日本和平宪法则禁止日本行使集体自卫权。

美国和一些东南亚国家可能会欢迎日本做出这样的改变，但可以肯定，中国必将指责日本进一步加剧地区紧张局势。

但日本执政党自民党的执政同盟公明党及支持它的佛教团体对此则持谨慎态度，因为这将是日本安全政策的重大变革。

“目前还不能说自民党与公明党之间的分歧缩小了。”自民党副总裁高村正彦周二在党际会谈后对记者说道。

他表示，如果在周五举行的下一轮会谈中仍看不到内阁决议草案，那么想要在本届国会会期通过决议，时间就过于紧张了。

安倍希望议会6月22日休会前通过该决议。美国和日本计划在年底前升级日美安保条约，一旦该决议通过，升级版条约中将予以体现。

安倍及其幕僚担心，如果会谈僵持，解禁行使集体自卫权的机会就会失去。日本很多人反对解禁，担心日本可能卷入海外战争。

批评人士指出，重新解读和平宪法将与宪法中放弃战争的第九条背道而驰，同时，在政治上难度颇高的修宪步骤也会被绕过。支持修宪者则表示，地区威胁的升级意味着日本不能再等下去了。

“逾期的任务应该抓紧完成，因为目前出现明显威胁的可能性在上升，”前日本外交官宫家邦彦（Kunihiko Miyake）说道。“耗时越长，辩论就越不激烈。我们需要趁热打铁。”

如果安倍按一些媒体猜测的那样发起提前举行下议院大选，他可能获得胜利，因为公众支持他在安全问题上的立场。

”所有选择都考虑到……如果支持率低，他就不会这么做，但现在支持率很高，因此这不是问题。“自民党总务会长野田圣子对路透称。”但这种问题只有首相才知道答案，因此我无法评论。“（完）

编译：李富强 发稿：王琛/王燕焜

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