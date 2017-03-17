焦点：日本首相安倍面临双重丑闻 恐陷入重新上台以来最严重危机

2017年2月28日，日本东京，日本首相安倍晋三与妻子在机场为出访的天皇送行。 REUTERS/Issei Kato

路透东京3月17日 - 日本首相安倍晋三在任时间已罕见地来到第五个年头，而现在他正努力应对两宗丑闻，其一是他与一所陷低价购地丑闻学校的关系，二是其防卫大臣面临下台呼声。

分析师表示，这些丑闻使安倍陷入2012年重新上台以来最严重的危机，看来可能会进一步侵蚀他的支持率。安倍目前的支持率在50%左右。

丑闻还削弱了他有望成为日本任职时间最长首相的无敌领袖形象，尽管目前为止大多数政治专家都认为他能继续掌权。

“我认为他的超长(首相)任期梦想开始破碎，”独立政治分析师Minoru Morita表示。

安倍作为执政党自民党总裁的任期将于2018年届满，但党章中的一项规定调整意味着，他现在能够连任第三届，这样一来，只要自民党仍保持执政党地位，安倍就能继续担任首相。

围绕持续发酵的学园丑闻的最新一幕是，日本内阁首席发言人周五称，安倍的妻子安倍昭惠并未以个人名义向森友学园的经营人捐款。

内阁官房长官菅义伟也在周四表示，安倍自己没有向学园捐款，也没有通过包括他妻子在内的第三方给学园捐款。

之前，国会中的反对党派宣称，森友学园理事长笼池泰典(Yasunori Kagoike)曾告诉他们，安倍昭惠曾在2015年捐款100万日圆(8,800美元)。安倍昭惠担任了该校的名誉校长，但在丑闻爆出后就切断了关联。

**安倍声誉受损**

笼池泰典是日本右翼民族主义团体“日本会议(Nippon Kaigi)”的成员，他与安倍及其内阁有密切联系，他将于下周四在国会作证。

“除非反对党派把这手好牌打烂了...否则安倍可能将大受损失。”上智大学的政治学教授Koichi Nakano表示，“这是因为安倍缺乏其他途径来摆脱这一危机，但人们已经开始怀疑他是否真的不可打败。”

安倍已经否认他或他的妻子与学园土地丑闻有关。该学园的课程灌输那种二战前的爱国主义教育。

安倍已经表示，如果有证据显示他和妻子牵涉其中，他将辞职。

一件与防卫大臣稻田朋美有关的事情也让安倍晋三受到牵连；坊间一些人士此前认为稻田朋美将是未来的日本首相，而且她是安倍晋三的政治门徒。

稻田朋美周四发起一项特殊调查，此前媒体报导称，防卫省官员试图隐藏显示南苏丹安全情况恶化的日志；日本自卫队正在南苏丹参与联合国牵头的维和行动。

日本政府上周宣布，日本自卫队将在5月底左右结束他们的任务，但否认南苏丹安全情况影响了这一决定。

反对派议员已呼吁稻田朋美辞职。在稻田朋美不得不修改她与森友学园关系的讲话后，这些议员已把目标瞄准她。

内阁官房长官菅义伟称，他希望稻田朋美尽快进行调查。菅义伟表示，“如果报导属实，那么公众对防卫省和自卫队的信任将严重受创。”(完)