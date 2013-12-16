日本首相明年料继续推进安全政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月15日 - 日本首相安倍晋三明年料继续推进放松日本军方所受限制的努力，从而能够与海外盟国肩并肩战斗。安倍的第一个任期未实现该目标。

日本解除行使集体自卫权的自我限制将标志着日本战后安全政策的重大转折，可能加剧地区紧张局势。

日本自1945年二战战败以后，其军方没有参与过战争。不过后来日本多届政府对美国起草的和平宪法所设定的限制进行了变通，允许军队在海外执行非战斗任务。

安倍2007年因议会僵局和健康状况突然宣布辞去首相职务，去年12月再次成为首相，承诺重振日本经济，并增强其全球安全影响力。

“尽管2016年以前没有全国性选举计划，如果他明年不能解决议会的各种问题，势头将止步不前，他将没有时间。”北海道大学教授山口次郎(Jiro Yamaguchi)表示。

“安倍可能强烈感觉到明年是他实施其长期目标的最后机会。”

截至上个月底，安倍的支持率仍在60%以上，这在任期达一年的日本首相里并不多见，主要得益于高度宽松的货币政策带来的经济复苏和股市上涨。

安倍上个月完成了一个目标，议会颁布了创建国家安全委员会的法案，该法案将安全和外交政策的控制权集中到了首相手里。

日本首个国家安全策略下周二将被批准，将凸显安倍支持军队和增强日本安全形象的努力。

安倍本月的支持率下降至50%左右，此前他领导的执政联盟通过了严格的国家安全法案，政府称这对说服盟国共享情报起关键作用。但批评者表示，这和日本战时的独裁主义政权相似，将迫使媒体缄默。

一些专家指出，支持率的下降以及对明年4月消费税上调拖累经济的担忧，可能促进安倍推进改革而不是等待，以防支持率进一步下降，削弱安倍在其所在政党中的影响。

“不要忘记，安倍的影响力并非来自保守的执政主张，而是对经济的管理。经济如果出现下滑，局势可能改变。”一名前政府官员说道。

“如果他推动（解除对集体自卫权的自我限制）在议会获得通过，后果可能是灾难性的，但他非常可能这么做。”议员村上诚一郎(Seiichiro Murakami)表示。村上是执政的自民党内部少见的公开指责安倍的议员之一。他预测如果安倍连续强行通过有争议的安全政策，可能引发选民的强烈抵制，特别是如果出现经济不振时。

“国家安全法案、国家安全委员会、解除对集体自卫权的自我限制和修改美日共同防御条约是一脉相承的策略。”（完）