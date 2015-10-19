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时事要闻 | 2015年 10月 19日 星期一 18:02 BJT

日本称安倍向靖国神社供奉祭品是个人行为 中国回应

路透东京10月19日 - 日本周一称，首相安倍晋三以个人身份向靖国神社供奉祭品。中国称安倍此举是错误的做法。

“我了解媒体有关安倍首相供奉祭品的报导，但这是其个人行为，因此我认为政府不应予以评论，”日本内阁官房长官菅义伟说道。“我认为给为国捐躯者祈祷是全球通行做法。”

中国外交部发言人华春莹指出，靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯。

“我们一贯坚决反对日本政要的错误做法。中方敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，”她在例行记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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