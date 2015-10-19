日本称安倍向靖国神社供奉祭品是个人行为 中国回应

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透东京10月19日 - 日本周一称，首相安倍晋三以个人身份向靖国神社供奉祭品。中国称安倍此举是错误的做法。
“我了解媒体有关安倍首相供奉祭品的报导，但这是其个人行为，因此我认为政府不应予以评论，”日本内阁官房长官菅义伟说道。“我认为给为国捐躯者祈祷是全球通行做法。”
中国外交部发言人华春莹指出，靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯。
“我们一贯坚决反对日本政要的错误做法。中方敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，”她在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。