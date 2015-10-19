日本称安倍向靖国神社供奉祭品是个人行为 中国回应

路透东京10月19日 - 日本周一称，首相安倍晋三以个人身份向靖国神社供奉祭品。中国称安倍此举是错误的做法。

“我了解媒体有关安倍首相供奉祭品的报导，但这是其个人行为，因此我认为政府不应予以评论，”日本内阁官房长官菅义伟说道。“我认为给为国捐躯者祈祷是全球通行做法。”