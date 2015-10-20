日本称安倍向靖国神社供奉祭品是个人行为，中国回应

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月19日 - 日本周一称，首相安倍晋三以个人身份向靖国神社供奉祭品。中国称安倍此举是错误的做法。
“我了解媒体有关安倍首相供奉祭品的报导，但这是其个人行为，因此我认为政府不应予以评论，”日本内阁官房长官菅义伟说道。“我认为给为国捐躯者祈祷是全球通行做法。”
中国外交部发言人华春莹指出，靖国神社供奉着对侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯。
“我们一贯坚决反对日本政要的错误做法。中方敦促日方切实正视和深刻反省侵略历史，”她在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。