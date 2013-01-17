博客：安倍首访东盟三国 欲借力制衡中国

记者 Linda Sieg/Jonathan Thatcher

安倍晋三上次出任日本首相后首次海外访问目的地是中国。七年后，安倍再次当选首相却适逢日中关系降至冰点，他这次决定首访经济增长动力十足的东南亚。

眼下，日本经济增长乏力，亟需获得新的增长源；同时日本国内正在争论是否强化军事力量。安倍希望东南亚国家能够帮助其抗衡中国日益增长的经济和军事实力。

但是，专家警告安倍本周出访印尼、泰国和越南必须谨慎行事，不要因显得想要“制衡”中国而激怒北京。

中国也在东南亚寻找投资和贸易机会以及原材料来源。但是，中国与该地区部分国家在南中国海问题上也存在领土主权争议，与日本则在东海存在岛屿争端。

此外，安倍或将看到东道主会刻意避免触犯中国，中国现在也是他们重要的经济伙伴。

“日本政府试图巩固与该地区其他国家的关系，并在与中国举行会谈之前加大手中的筹码，”日本政策研究大学院大学副教授Narushige Michishita称。

安倍在上月领导自民党获得众议院选举胜利后，原计划首先出访美国，加强日美安全同盟关系。但是，美国总统奥巴马的日程安排非常紧张，安倍决定第一站改为访问东盟国家。

去年中日岛争急剧升温，引发中国民众的抗议浪潮并损及日中贸易，日本企业随后将东南亚视为可以替代中国的投资目的地。

安倍已经明确表示，东盟国家计划到2015年建成东盟经济共同体，拥有2万亿美元的经济实力和6亿人口，这对数十年深陷通缩困境、且面临人口下降和老龄化的日本经济具有极强的吸引力。

不过，安倍也表示，他希望（与东盟国家）形成超越纯粹经济层面的关系，将双方关系进一步拓展到安全领域。他预计将在雅加达发表一次政策演说。

**共同价值观外交**

安倍在上次任首相时在外交政策方面曾提出建立大亚洲“自由与繁荣之弧”，但这个设想也随着他的下野而告终。现在，这位日本领导人很可能会表达期望深化与日本具有相同民主和其他价值观国家关系的愿望。

“日本自二战结束之后始终坚定地维护民主和基本人权，并强调法制，”安倍周日向NHK公共电视台称。“我想强调强化（日本）与具有同样价值观国家关系的重要性。”

尽管在钓鱼岛争议上持强硬立场，安倍也曾多次表示希望改善与中国的关系。但是一些人警告称，他的言论可能被视为试图包围中国，挑战北京当局并令东南亚国家感到不安。后者与中国的经济联系日益深厚。

“与中国为敌意义何在？”前外交官Hitoshi Tanaka说道，“依我来看，这并非聪明的外交政策，被视为‘价值观外交’目标的国家也不会欢迎这种做法。”

**经济利益为先**

安倍需要让东道主放心，尽管他在安全问题上表现出强硬立场，并计划修改日本有关二战历史问题的立场以弱化道歉意味，但是他不会让日中钓鱼岛争端失控。

“安倍首相可能被视为修正主义者，但是这应该不会影响到争端，该地区所有国家都更愿意聚焦经济发展，而不愿看到冲突恶化，”泰国外交部负责东亚事务的官员Damrong Kraikuan表示。

“但是，南中国海不会是安倍泰国之行的焦点，”他还指出，“泰国将注意安倍的言论，我们会倾听，但是我们在进一步行动前会考虑其他国家。”

日本在东盟仍拥有巨大的经济影响力。日本是东盟最大的外商直接投资（FDI）来源国，其投资规模几乎是中国的三倍。东南亚是全球经济增长最快的地区之一，日本希望保持自己在这里领先的投资地位。

根据东盟的统计数据，2011年日本还是东盟第二大贸易伙伴，仅次于中国。

“此访的时机非常重要......尽管（全球）经济形势严峻，日本仍在帮助印尼。对日本来说，印尼不但是一个市场，还是原材料来源地，”印尼大学的政治分析家Arbi Sanit表示。

然而，安倍在有关日本侵略历史的问题上必须小心，这仍是个敏感的问题。

“大家知道，如果（日本）新政府要改变基本立场，那日本将在东亚遭到孤立，中国、韩国甚至东南亚国家将会根据日本对（过去）认识的改变作出一系列反应，”Tanaka说道。（完）